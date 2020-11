Kobieta kierująca audi uderzyła w drzewo

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (14 listopada) przed godz. 15 na drodze do Markus przed Tropami Elbląskimi 26-letnia kobieta kierująca audi uderzyła w drzewo, po czym auto wpadło do rowu. Pogotowie zabrało do szpitala kierowcę i 6-letnie dziecko. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu. Zobacz zdjęcia.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, 26-letnia kobieta kierująca audi z nieznanych przyczyn zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo, pojazd zatrzymał się w rowie. Kobieta podróżowała z dwójką dzieci w wieku 11 i 6 lat. Na miejsce wypadku wezwano policję straż pożarną i pogotowie. 26-latka i 6-letnie dziecko z ogólnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające dokładne okoliczności tego wypadku. Między Raczkami Elbląskimi a Tropami Elbląskimi przez około godzinę ruch był wstrzymany.

ms