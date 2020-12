Kobieta potrącona na pasach na ul. Nowowiejskiej

Dziś (22 grudnia) około godz. 16 na ul. Nowowiejskiej na przejściu dla pieszych doszło do groźnego potrącenia kobiety przez kierowcę nissana. Poszkodowana z urazem głowy trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali prawo jazdy około 30-letniemu kierowcy nissana. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, około 30-letni mężczyzna kierujący nissanem jechał ul. Nowowiejską lewym pasem w kierunku ronda. Na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Zajchowskiego doszło do potrącenia kobiety.

Poszkodowana z urazem głowy została zabrana do szpitala przez karetkę pogotowia. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy nissana. Na miejscu zdarzenia trwają czynności wyjaśniające dokładne okoliczności wypadku.

Przejście dla pieszych, na którym doszło do potrącenia zostało zmodernizowane i jest wyposażone w tzw. kocie oczka.