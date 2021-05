Kochamy nasze Mamy! Poznaj zwycięzców konkursu

Dziś swój dzień obchodzą nasze Mamy, a my przedstawiamy rozwiązanie konkursu przygotowanego z myślą o nich. Nasi Czytelnicy opowiadali, dlaczego ich Mama jest wyjątkowa.

Do kogo trafił voucher o wartości 200 złotych na zabieg w Gabinecie YASUMI? Do Mam pani Aleksandry i pani Anny. Co napisały o nich córki?

Dlaczego moja mama jest wyjątkowa? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, a jednocześnie trudna, niełatwo jest przecież pisać wiadomość, ocierając łzy wzruszenia - pisze pani Aleksandra. - Moja mama jest bowiem osobą, która posiada niezwykłą i coraz rzadszą cechę, bo stawia dobro innych ludzi nad swoje własne. Nie dotyczy to tylko mnie czy naszej najbliższej rodziny. Przekłada się to na wiele sfer jej życia. Począwszy od relacji z przyjaciółmi, a skończywszy na najprostszych kontaktach z zupełnie obcymi osobami.

Mama pracuje w ochronie zdrowia, gdzie niemalże każdego dnia niesie pomoc tym, którzy nie do końca są w stanie funkcjonować w samodzielny sposób. Od prawie 30 lat oddaje swoje serce, ale i (dosłownie) dłonie pacjentom – zwłaszcza tym najmłodszym, najbardziej bezbronnym i oczekującym jej opieki.

Jaka jest na co dzień ta niezwykła mama? Dosłownie emanuje ciepłem, a choć jest z pozoru zdystansowana i cicha, to człowiek wręcz przepada po pierwszym spotkaniu z nią. Ona dosłownie przyciąga do siebie ludzi. Czym? Możliwe, że to właśnie bijąca z jej oczu miłość i troska tak silnie działają na otaczających ją ludzi.

Czy to oznacza, że pokora i spokój to cechy dominujące w charakterze i determinujące temperament mojej mamy? Absolutnie nie!

Mama łamie standardy – na przykład robiąc sobie tatuaż w tajemnicy, po to, aby zrobić nam niespodziankę. Rozwija się naukowo i każdego dnia zmienia rzeczywistość otaczających ją ludzi. W jaki sposób? Pozwala im po prostu uwierzyć, że, tak jak ona, mogą osiągać to, co sobie wymarzą. To właśnie mama udowodniła mi, że wystarczy tylko odwaga i chęć do pracy nad sobą, żeby małymi krokami sięgać po to, co nazywamy szczęściem.

Taka jest właśnie moja mama, która łączy w sobie energię ognia i spokój wody, a jednocześnie obdarowuje bliskich ogromnymi pokładami bezwarunkowej miłości...

Moja mama jest wyjątkową i ciepłą osobą - podkreśla pani Anna. - Kocham ją za to, czego mnie nauczyła: że należy iść z radością przez życie, że należy być dobrym człowiekiem. Kocham ją za to, że zawsze mnie wspierała, dawała dobre rady, była i nadal jest moim dobrym życiowym towarzyszem. Ona nie tylko mnie urodziła, nauczyła pierwszych kroków, słów... Dzięki niej poznałam wiele smaków, kolorów, wspaniałych historii. Mama nauczyła mnie również wielu podstawowych rzeczy: jak gotować, dbać o dom i jak dbać o siebie, swoje ciało i duszę. Nauczyła mnie, że bycie kobietą to dar, bo jesteśmy wyjątkowe. Pomogła mi dorosnąć, nauczyła przy tym, czym jest życie i jak wejść dorosłość z podniesioną głową. Moja mama pokazała mi, czym jest radość, jak wspaniałe jest nie tylko branie, ale i dawanie, nauczyła mnie empatii i chęci poznawania tego świata. Nauczyła mnie też czym jest miłość, szacunek do drugiego człowieka i siebie samej, dobra i zaufania.

Mama nigdy nie negowała moich wyborów, była dla mnie wsparciem. Pokazała, że świat nie jest taki zły i że ja sama mogę kreować własne życie, mogę spełniać marzenia, nie muszę się bać, by sięgać wyżej, by się spełniać. Pokazała mi, że nie muszę być doskonała, by być szczęśliwą osobą, a nawet te największe potknięcia nie są takie straszne, bo uczą radzenia sobie z trudnościami. Dzięki niej wiem, że życie jest piękne, że wokół jest wiele dobra, że należy cieszyć się nawet z drobiazgów, że nie trzeba się bać. Zawsze rozmawiała ze mną, wierzyła mi i ufała, byłam dla niej ważna i chętnie dzieliła się ze mną swoim doświadczeniem, szczęściem, miłością i radością. Śmiała się głośno, często sobie pod nosem śpiewała, a zajmowanie się domem, jak i nami, sprawiało jej radość i dlatego tak łatwo potrafiła się dzielić z nami swoim dobrem. Kochała mnie i kocha nadal.

Dziś mamy wspaniałe relacje i obie możemy na siebie liczyć mimo tego, że każda z nas wiedzie swoje dalsze życie. Dzięki niej dziś jestem spełnioną kobietą, bo dzięki takiej miłości w zaufaniu mogłam żyć swoim życiem. I za to wszystko mocno ją kocham.

A portEl.pl z okazji Dnia Matki życzy wszystkim Mamom mnóstwo radości i spełnienia wszelkich marzeń. Dziękujemy Wam, że jesteście!

