Kolejne oko Wielkiego Brata

Elbląscy strażnicy miejscy obserwują życie miasta przez kamery miejskiego monitoringu. Niedługo oko kamery będzie obserwowało skrzyżowanie na Zawadzie.

„Od ostatnich kilku lat zauważa się wzmożony ruch pojazdów na Al. Odrodzenia. Niestety część kierowców łamie przepisy ruchu drogowego, przez co dochodzi do kolizji czy potrąceń pieszych“ - napisał radny Robert Turlej (KO) w interpelacji skierowanej do prezydenta Elbląga. Radny zapytał o możliwość montażu kolejnych kamer miejskiego monitoringu na skrzyżowaniach al. Odrodzenia z ul. Mazurską, z ul. Szarych Szeregów oraz na skrzyżowaniu na wysokości kościoła pw. Świętej Rodziny.

Jak się okazuje, taka inwestycja jest już zaplanowana w tegorocznym budżecie:

„Monitoring wizyjny skrzyżowania ulicy Wiejskiej z aleją Odrodzenia planowany jest w roku 2022, obecnie trwa przygotowanie do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej“ - odpowiedział Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.