Kolizja na S7, uwaga na utrudnienia w ruchu

zdj. KMP w Elbląg

We wtorek (24 września) ok. godz. 8 doszło do zderzenia pojazdów na drodze ekspresowej S7. Trwają utrudnienia w ruchu.

Jak informuje Jakub Sawicki z biura prasowego KMP w Elblągu, zdarzenie miało miejsce na wysokości Kazimierzowa, w kierunku Warszawy. 34-letni mężczyzna kierujący kią sportage, jak twierdzi, zagapił się i uderzył w naczepę pojazdu ciężarowego kierowanego przez 47-latka. W wyniku zderzenia, prowadzący osobówkę stracił panowanie nad pojazdem, auto przewróciło się na bok i uderzyło w bariery. Na szczęście w kolizji nikt nie odniósł obrażeń. Trwają utrudnienia w ruchu drogowym. Na czas pracy służb, jeden pas ruchu jest wyłączony z użytkowania.

msob