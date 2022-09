Komeńskiego doczeka się naprawy

- Deweloper, który zbudował osiedle przy ul. Komeńskiego, w umowie z miastem zobowiązał siędo naprawy nawierzchni ulicy, która jest w opłakanym stanie. Na razie nic tu się nie dzieje, stan ulicy ciągle się pogarsza – pisze do nas jeden z Czytelników. Jak ustaliliśmy, remont Komeńskiego ma ruszyć w najbliższy czwartek. Zobacz zdjęcia.

„Zwracam się z prośbą o zajęcie się tematem stanu ulicy Komeńskiego na odcinku od alei Grunwaldzkiej do ulicy Kochanowskiego. Mimo wielokrotnych prób łatania dziur, nawierzchnia tego odcinka jest w złym stanie, posiada wiele nierówności i niebezpiecznych dziur. Jazda nią przypomina slalom i naraża kierowców na uszkodzenia podwozia w pojazdach. Nie lepiej wygląda też stan chodników, które są nierówne i pozapadane – napisał do nasz jeden z Czytelników. - Podpowiem, że wspomniany odcinek ul. Komeńskiego jest przeznaczony do kompleksowej modernizacji przez firmę Hydrobud, która przy tej ulicy zrealizowała osiedle trzech budynków wielorodzinnych. W zawartej z miastem tzw. umowie drogowej deweloper został zobowiązany do wykonania odnowy nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Komeńskiego na odcinku między Grunwaldzką a Kochanowskiego – pisze Czytelnik. - Z tego co można zauważyć, nowe osiedle jest już gotowe od kilku tygodni. Niestety stan ulicy ciągle się pogarsza, szczególnie na wysokości powstałego osiedla, gdzie występował największy ruch ciężkich pojazdów budowlanych. Tymczasem zbliża się jesień i zima, czyli pora, w której ciężko będzie wykonywać prace drogowe. Sprawdziliśmy sygnał od Czytelnika. Jak poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego, remont nawierzchni ulicy Komeńskiego, na odcinku od al. Grunwaldzkiej do Kochanowskiego, ma rozpocząć się w najbliższy czwartek, 22 września.

(fot. Mikołaj Sobczak)

- Pierwsze prace polegać będą na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni. W następnym etapie wykonana zostanie regulacja urządzeń zlokalizowanych w jezdni, tj. zasuw, włazów oraz kratek kanalizacji deszczowych. W przyszłym tygodniu planowane jest położenie warstwy ścieralnej, ale będzie to uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Do czasu układania warstwy ścieralnej prace prowadzone będą pod ruchem, w przypadku okresowych utrudnień ruch może być kierowany ręcznie – informuje elbląski Zarząd Dróg.

Wykonawcą prac będzie spółka miejska Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. - Środki przeznaczone na powyższe prace, realizowane przez spółkę EPGK, zostały zabezpieczone dzięki umowie prezydenta Elbląga z firmą PHU Hydrobud, która wykorzystywała odcinek ul. Komeńskiego dla dojazdu ciężkich pojazdów w trakcie budowy budynku mieszkalnego – dodaje Łukasz Mierzejewski. - Dokładny koszt prac będzie znany po ich wykonaniu.

Z naszych informacji wynika, że może on wynieść między 100 a 200 tys. złotych.