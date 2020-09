Komunikat prezydenta Elbląga w sprawie funkcjonowania UM

Mając na względzie poprawę jakości obsługi naszych interesantów, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza kolejne ułatwienia w zakresie załatwiania spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Od dnia 17 września 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza zmiany w zasadach obsługi pozwalające na wejście interesanta do Urzędu i jego bezpośrednią obsługę - głównie w tzw. strefach buforowych, tj. odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (stanowiskach) Sal Obsługi w Budynku Głównym przy ul. Łączności 1 oraz w budynkach przy ul. Łączności 2, Jaśminowej 11, Placu Dworcowym 4, Kosynierów Gdyńskich 42 i Czerwonego Krzyża 2.

Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa wymienione wizyty będą odbywały się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu wskazanym przy poszczególnych sprawach, a w przypadku spraw związanych z pojazdami rozszerza się możliwość umówienia na wizytę także przez internet.

Wizyty będą odbywać się przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta będzie właściwie wyposażony w środki ochrony.

Interesant zobligowany będzie do stosowania się do wytycznych pracownika Urzędu koordynującego ruch interesantów, tak by zapewnić realizację przepisu ustawowego (dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi). Wskazany pracownik poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia umówionej wizyty. Interesanci będą przyjmowani celem załatwienia sprawy w zależności od dostępności stanowiska.

Jeśli interesant będzie wykazywał ewidentne objawy choroby urzędnik będzie miał prawo odmówić obsługi i poprosić o załatwienie sprawy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1. W celu załatwienia spraw nadal w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

2. Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

3. Pozostałe czynności będzie można także załatwić na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert). W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

4. Zawieszone zostają nadal przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji.

5. Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu. Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

6. Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów oraz Radni Rady Miejskiej po okazaniu legitymacji, a także umówieni na wizytę interesanci w celu załatwienia spraw, z wyłączeniem Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

7. 8 czerwca br. został otwarty Punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

8. 17 września br. zostanie otwarta kasa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej mieszcząca się w pokoju 301 (poziom+3) w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

Jednocześnie mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich bardzo dziękuję za korzystanie w pierwszej kolejności ze środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.).

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom określonych w ww. rozporządzeniu, stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom