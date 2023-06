Kilkanaście tysięcy uczniów w Polsce skończy szkołę w wieku 17 lat. Żeby wywiązać się z konstytucyjnego wymogu, muszą kontynuować naukę do pełnoletniości. Problem w tym, że w Elblągu nie mają gdzie. W takiej sytuacji jest m. in. 17-letnia Agata, absolwentka szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. - Gdybym chciała, by moje dziecko kontynuowało naukę w trybie dziennym w tym samym zawodzie, to muszę wysłać je do Gdańska albo do Olsztyna – mówi pani Magda, mama Agaty. O wyjaśnienia poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu.

Konstytucyjny obowiązek

Większość uczniów szkół branżowych chciałoby zakończyć edukację po szkole I stopnia. Na skutek reformy edukacji ci, którzy zaczęli naukę mając 6 lat, skończą ją w wieku 17 lat. Do kontynuowania nauki obliguje ich artykuł 70. Konstytucji, który nakłada obowiązek szkolny do ukończenia 18. roku życia. Uczniowie szkół branżowych nie mają możliwości zdawania matury i kontynuowania nauki na studiach. Teoretycznie mogą uczyć się dalej, w szkołach branżowych II stopnia. Takich szkół jest jednak zdecydowanie mniej, a dodatkowo nie umożliwiają one kontynuowania nauki wszystkich zawodów, które są dostępne w szkołach I stopnia.

Do naszej redakcji zgłosiła się pani Magda, której córka ukończyła szkołę branżową I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. - Nasze elbląskie dzieci nie mają gdzie kontynuować nauki. Kończąc szkołę branżową I stopnia, a trochę tych szkół branżowych w Elblągu jest, odesłano te dzieci do liceum, by kontynuowały tam naukę, jednak jest to liceum zaoczne dla dorosłych. A obowiązek nauki jest do 18 roku życia – mówi pani Magda.

Jak podkreśla kobieta, dzieci kończące branżówki I stopnia są z różnych roczników. - W klasie mojej córki jest dziewczynka, która we wrześniu kończy 16 lat, w przyszłym roku będzie miała siedemnaście lat, więc obowiązek nauki nadal ją obejmuje. Nie została stworzona dla nich w Elblągu żadna szkoła dzienna, a w kuratorium usłyszałam, że dziecko mogłaby skończyć kurs, miałoby wykształcenie, ale bez matury. Dlaczego moje dziecko ma nie mieć matury? Dlaczego ma mieć zamkniętą drogę do takiej nauki? Powiedziano mi, że gdybym chciała, aby moje dziecko kontynuowało naukę w trybie dziennym, to muszę wysłać je do Gdańska albo do Olsztyna – mówi pani Magda.

Branżówka, kursy i liceum dla dorosłych

O wyjaśnia tej sprawy poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu. - Zgodnie z przepisami prawa oświatowego osoby, które ukończyły szkołę branżową I stopnia przed ukończeniem 18. roku życia, mogą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie: do branżowej szkoły II stopnia, na kwalifikacyjne kursy zawodowe, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (od klasy drugiej) – wyjaśnia Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Rzecznika podkreśla, że wiele powiatów w Polsce nie zdecydowało się na założenie branżowych szkół II stopnia, „ponieważ nie istnieje prawny obowiązek realizacji takiego zadania”.

- W Elblągu, ze względu na duże zainteresowanie młodzieży, utworzono trzy branżowe szkoły II stopnia: w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. W tych szkołach mogą kontynuować naukę absolwenci szkół branżowych I stopnia w konkretnych zawodach. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Gospodarczych, zarówno ci, którzy nie ukończyli 18. roku życia jak i pełnoletni, mogą w Elblągu kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych na przykład przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu – informuje Joanna Urbaniak.

Niestety, w Elblągu nie ma szkoły branżowej I stopnia w kierunku, na którym uczyła się dotychczas Agata.

Jak poinformowano nas w liceum dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, jest ono, jak wynika nawet z nazwy szkołą dla osób dorosłych. Rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej, która chciałaby kontynuować w nim naukę, musi złożyć podanie do dyrektora tej placówki, uzasadniając szczegółowo konieczność kontynuacji tu nauki. Każda taka sprawa, jak nas poinformowano, jest rozpatrywana indywidualnie.