Kondolencje bliskim Księdza Infułata dr. Mieczysława Józefczyka

Księże Mieczysławie, odchodzisz nie w porę, bo dzisiaj znowu potrzeba wielkich ludzi, którzy potrafią słuchać i rozmawiać - mówi senator RP Jerzy Wcisła.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci wybitnej postaci i osoby wielce zasłużonej dla społeczności elbląskiej. Ksiądz Infułat dr Mieczysław Józefczyk to osoba powszechnie szanowana, o wielu zasługach. Na każdym etapie swojego życia robił to, co najbardziej było potrzebne: tworzył harcerstwo, budował kościół, wspierał represjonowanych i potrzebujących, dawał świadectwo historyczne. Wielokrotnie miałem przyjemność rozmawiać z Księdzem Infułatem na różne tematy i zawsze była to prawdziwa przyjemność, bo Ksiądz Józefczyk umiał słuchać-a dzięki temu i rozmawiać jak mało kto.

