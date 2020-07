Kondolencje od dyrekcji i pracowników browaru

W sobotę (25 lipca) rodzina, znajomi i współpracownicy pożegnają Czesława Dębskiego, wieloletniego dyrektora elbląskiego browaru, niezwykle zasłużoną postać dla rozwoju gospodarczego Elbląga.

Czesław Dębski pracował w elbląskim browarze od 1970 roku. Dwa lata później został dyrektorem browaru w Braniewie, a w 1980 r. - naczelnym dyrektorem Zakładów Piwowarskich w Elblągu. Był wówczas najmłodszym dyrektorem tak dużej firmy w branży piwowarskiej w Polsce.

W 1991 roku po prywatyzacji elbląskiego browaru został dyrektorem generalnym polsko-australijskiej spółki Elbrewery Co Ltd z siedzibą w Elblągu. Za jego czasów elbląski browar wysunął się na pierwsze miejsce w Polsce pod względem jakości i ilości produkowanego piwa i był jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce. Pracował tutaj do 1998 roku.

Kondolencje po śmierci Czesława Dębskiego składa za pośrednictwem naszej redakcji dyrekcja i pracownicy Browaru w Elblągu.

Ze smutkiem żegnamy

Czesława Dębskiego

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Browaru w Elblągu.

--- komunikat -----