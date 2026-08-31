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Konferencja o sztuce negocjacji

 Elbląg, Konferencja o sztuce negocjacji

Ruszają zapisy na kolejną konferencję Pozytywny Elbląg: „Sztuka negocjacji. Dogadajmy się”.

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby aktywne zawodowo, które chcą skuteczniej prowadzić negocjacje, lepiej komunikować potrzeby i osiągać swoje cele bez niszczenia relacji.

Podczas konferencji porozmawiamy o negocjacjach z różnych perspektyw i branż, a także zobaczymy pokaz negocjacji i small talku.

 

Podczas konferencji spotkają się przedstawiciele biznesu, edukacji i mediów:

  • Joanna Filip - Prezes Firmy APMM business consulting
  • dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz - profesor uczelni Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Rafał Gruchalski - Redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej PortEL.pl
  • Joseph Wera - Dyrektor Generalny Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich GAUM
  • Mateusz Ostaszewski - Trener Biznesu

 

O czym będziemy rozmawiać?

  • Jak wykorzystać small talk przed negocjacjami?
  • Jak przygotować się do negocjacji?
  • Jak reagować na presję i trudne zachowania rozmówcy?
  • Jak mówić o swojej wartości?
  • Jak osiągnąć swoje cele bez niszczenia relacji?

 

23 września 2026 r., godz. 17

Elbląski Park Technologiczny

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Link do zapisów:

https://app.evenea.pl/.../pozytywnyelblagsztukanegocjacj.../


A moim zdaniem...

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