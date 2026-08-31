Konferencja o sztuce negocjacji

Ruszają zapisy na kolejną konferencję Pozytywny Elbląg: „Sztuka negocjacji. Dogadajmy się”.

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby aktywne zawodowo, które chcą skuteczniej prowadzić negocjacje, lepiej komunikować potrzeby i osiągać swoje cele bez niszczenia relacji.

Podczas konferencji porozmawiamy o negocjacjach z różnych perspektyw i branż, a także zobaczymy pokaz negocjacji i small talku.

Podczas konferencji spotkają się przedstawiciele biznesu, edukacji i mediów:

Joanna Filip - Prezes Firmy APMM business consulting

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz - profesor uczelni Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Rafał Gruchalski - Redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej PortEL.pl

Joseph Wera - Dyrektor Generalny Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich GAUM

Mateusz Ostaszewski - Trener Biznesu

O czym będziemy rozmawiać?

Jak wykorzystać small talk przed negocjacjami?

Jak przygotować się do negocjacji?

Jak reagować na presję i trudne zachowania rozmówcy?

Jak mówić o swojej wartości?

Jak osiągnąć swoje cele bez niszczenia relacji?

23 września 2026 r., godz. 17

Elbląski Park Technologiczny

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Link do zapisów:

https://app.evenea.pl/.../pozytywnyelblagsztukanegocjacj.../