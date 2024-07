Konflikt w WORD. Poszło o plac manewrowy

Związkowcy z NSZZ Solidarność-80 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu zarzucają w pismach publikowanych w sieci nieprawidłowości dotyczące zarówno samego przeprowadzania egzaminów, jak i traktowania pracownika w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W tle całej sprawy jest kwestia zrealizowanej właśnie modernizacji placu manewrowego. Co krytykują związkowcy, jak odpowiada ośrodek?

W pismach publikowanych przez związkowców (kierowanych do różnych instytucji, od zarządu województwa po organy ścigania), a także w rozmowach z nami, przewija się kilka zarzutów, zwróciliśmy szczególną uwagę na cztery. Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego, poprosiliśmy też WORD, by ustosunkował się do pism związkowców. Konfliktowa sytuacja jest związana m. in. z remontem placu manewrowego i wdrożonymi na jego czas rozwiązaniami. Główną sporną kwestią jest...

... zadanie z wzniesieniem

Związkowcy opublikowali m.in. pismo wysłane do Ministerstwa Infrastruktury, w którym twierdzą, że egzaminacyjne zadanie numer 6, czyli ruszanie do przodu na wzniesieniu, jest realizowane poza placem manewrowym ośrodka, a w ruchu drogowym na drodze publicznej.

- Wygląda to w ten sposób, że kandydat na kierowcę wykonuje zadania na placu manewrowym, po czym wyjeżdża do ruchu drogowego (jako kierujący) i wykonuje zadania nr 6 w ruchu drogowym – czytamy w piśmie do MI. Zdaniem związkowców to rozwiązanie niezgodne z paragrafem nr 5 Rozporządzenia w sprawie egzaminowania, kandydat na kierowcę, które nie wykonał zadania nr 6, nie ma prawa wyjechać do ruchu drogowego.

Co na to WORD? Odpowiedzi na nasze pytania sygnował Zygmunt Kiersz, dyrektor WORD w Elblągu.

- Od dnia 24 czerwca br. wykonawca rozpoczął prace modernizacyjne wzniesienia, miejsca wykonywania zadania nr 6 "ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu", które to egzaminatorzy realizowali u zbiegu ulicy Skrzydlatej, do dnia 9 lipca 2024 r. Miejsce i sposób realizacji zadania "ruszanie z miejsc do przodu na wzniesieniu", w ruchu drogowym oraz zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym OSK LOK, konsultowano i uzgodniono z zatrudnionymi WORD w Elblągu egzaminatorami oraz zakładowym społecznym instruktorem pracy, a także Zarządem Dróg Miejskich (w zakresie zmiany organizacji ruchu w tym miejscu). Nieprawdziwe są informacje, że kandydaci na kierowcę wyjeżdżali z WORD bez wykonania zadania nr 6 jako kierujący. Na miejsce wykonania tego zadania przejeżdżał egzaminator, na miejscu wykonywał zadanie kandydat na kierowcę – czytamy w odpowiedzi ośrodka. WORD przesłał nam m. in. "rekomendowany sposób wykonania" tego zadania w ciągu ul. Skrzydlatej. Po wykonaniu go prawidłowo rozpoczynać się miał egzamin w ruchu drogowym, po dwukrotnym nieprawidłowym wykonaniu pojazd miał wracać do ośrodka kierowany przez egzaminatora.

Szkolenia i egzaminy

Innym zarzutem podnoszonym przez związkowców jest to, że w trakcie egzaminów są też prowadzone szkolenia.

- Plac manewrowy na kategorie B+E, C, C+E i D nie jest wyłączony z ruchu innych pojazdów. W trakcie egzaminów odbywają się szkolenia kandydatów na kierowców (jestem w posiadaniu nagrań potwierdzających taką sytuację). Galopującą patologią jest prowadzenie szkolenia i egzaminowanie na jednym placu – twierdzi Radosław Banaszkiewicz, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność-80 WORD w jednym z pism.

Z tymi zarzutami również nie zgadza się WORD w Elblągu, określając je jako niezasadne.

- Zadania egzaminacyjne "parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem)" i "parkowanie równoległe realizowano na sąsiadującym placu manewrowym należącym do OSK LOK, z którym WORD w Elblągu zawarł umowę najmu, w celu wykonywania zadań na kategorie B+E, T, C, C+E i D. Nadmienić należy, że wynajmowany plac znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie WORD w Elblągu, co umożliwia przejazd na plac LOK bez wyjazdu w ruch drogowy. Ponadto zgodnie z par. 1 ust. 3 umowy najmu z OSK LOK ustalono, że "Przedmiot najmu będzie wykorzystywany wyłącznie do przeprowadzenia egzaminów państwowych - argumentuje ośrodek. WORD powołuje się na zatwierdzenie przez prezydenta Elbląga szkolenia OSK LOK (a co za tym idzie, zgodności ich jego placu manewrowego z wymogami) i stwierdza jeszcze, że w rozporządzeniu ministerialnym nie ma wymogu, by Ośrodki Szkolenia Kierowców miały wzniesienie.

Kary porządkowe i oddawanie krwi

- Nasz działacz, Pan Mariusz Stankiewicz, na bieżąco informuje egzaminatora nadzorującego o tych nieprawidłowościach i zagrożeniach z nich wynikających - pisze Radosław Baszkiewicz. - W rezultacie 3 lipca 2024 roku otrzymał 2 kary porządkowe. Najprawdopodobniej celem pracodawcy jest rozwiązanie umowy z naszym członkiem. Przypuszczam, że może być mobbingowany w związku z domaganiem się przestrzegania obowiązującego prawa – czytamy w piśmie związkowców. Jak powiedział nam sam egzaminator, kary, które otrzymał mają dotyczyć niewypełnienia rubryki "uwagi", której jednak według niego uzupełniać nie ma obowiązku.

W oddzielnym dokumencie Radosław Banaszkiewicz zwraca się z kolei do dyrektora WORD w Elblągu w związku z zarzutem utrudniania pracownikowi honorowego oddawania krwi.

- Egzaminator nadzorujący zarzucił naszemu działaczowi, że honorowe oddawanie krwi przez niego jest złośliwością z jego strony i zaburza grafik pracy – pisze związkowiec. Apeluje do dyrektora o wyciągnięcie konsekwencji wobec egzaminatora. W rozmowie z nami przewodniczący podkreśla też, że honorowe krwiodawstwo to kwestia związana z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, na rzecz którego powinny działać WORD-y. - Z informacji uzyskanych od Pana Mariusza Stankiewicza wynika, że zawsze o oddawaniu krwi informował pracodawcę z kilkudniowym wyprzedzeniem – stwierdza jeszcze we wspomnianym już piśmie przewodniczący.

Komunikat z Facebooka WORD Elbląg

Co na to WORD w Elblągu?

- W piśmie opublikowanym przez Solidarność 80 z 3 lipca 2024 roku czytamy, że działacz, Pan Mariusz Stankiewicz, na bieżąco informował egzaminatora nadzorującego o nieprawidłowościach i zagrożeniach wynikających z organizacji egzaminów praktycznych i z tego powodu został ukarany. Jest to niezgodne z prawdą. Pan Mariusz Stankiewicz razem z innymi egzaminatorami zatrudnionymi w WORD w Elblągu egzaminował kandydatów na kierowców, wykonując zadanie nr 6 "ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu" w sposób opisany powyżej. Nie zgłaszał zastrzeżeń co do sposobu wykonywania zadania nr 6 do chwili,, kiedy został ukarany karami porządkowymi, tj. do dnia 3 lipca 2024. Z chwilą otrzymania kary rozpoczął działania przeciwko WORD i rzekomym nieprawidłowościom w procesie egzaminowania – czytamy w piśmie z WORD. Jak podkreśla Zygmunt Kiersz, w czasie zmian w egzaminowaniu w związku z remontem nie odnotowano żadnej niebezpiecznej sytuacji. - Podkreślenia wymaga fakt, że zamknięcie WORD (wstrzymanie egzaminów) spowodowałoby wydłużenie czasu oczekiwania na egzamin praktyczny do ponad miesiąca, co byłoby niezgodne z par. 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egzaminowania – czytamy jeszcze.

WORD w Elblągu stwierdza też, że kierownictwo ośrodka "popiera szlachetne pobudki honorowych krwiodawców". Według relacji ośrodka, egzaminator miał poinformować 25 czerwca o tym, że planuje oddawać krew 27 czerwca, jego prośba została tego samego dnia skierowana do Działu Organizacyjno-Administracyjnego, jednak wtedy doszło też do absencji dwóch innych organizatorów. Według WORD przyjęty standard pracy egzaminatorów na powiadomienie o nieobecności to trzy dni, tyle wystarczy "by bezproblemowo wyznaczyć nowe terminy" egzaminów.

- Uważam, że zwrócenie uwagi, by egzaminator Mariusz Stankiewicz uprzedzał WORD z większym wyprzedzeniem nie ma nic wspólnego z mobbingiem – czytamy w odpowiedzi ośrodka. - Po przeanalizowaniu dokumentów, wysłuchaniu kierownika Działu Obsługi Egzaminów i Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego oraz Egzaminatora Nadzorującego nie stwierdzono żadnych przejawów mobbingu w stosunku do egzaminatora Mariusza Stankiewicza. Jedyna uwaga, a w zasadzie prośba, jaka została skierowana do Mariusza Stankiewicza, to by w przyszłości uprzedzał z większym wyprzedzeniem, co ze względu na charakter pracy egzaminatorów i przyjętych standardów planowania ich pracy zdecydowanie usprawni i ułatwi sposób przeprowadzania zaplanowanych egzaminów – przekonuje Zygmunt Kiersz.

Ciąg dalszy nastąpi

W poruszanych wyżej kwestiach wysłaliśmy pytania do zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Interesowało nas m. in., czy planowana jest jakaś interwencja, działanie w sprawie elbląskiego WORD-u lub czy istnieje zagrożenie, że zostanie zakwestionowana ważność egzaminów zdanych podczas zmiany organizacji egzaminowania.

- Obecnie trwa weryfikacja kwestii poruszonych w pismach Przewodniczącego NSZZ Solidarność-80. Ustosunkowanie się do nich nastąpi po zebraniu dowodów i wyjaśnień oraz ich dogłębnej analizie – odpowiedziało nam biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

W międzyczasie związkowcy zadeklarowali, że składają zawiadomienie do prokuratury.

- W dniach od 21 czerwca do 8 lipca 2024 r. zadanie "ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu" nie było realizowane na placu manewrowym, bo zaplanowano jego remont, pomimo jednoczesnego organizowania egzaminów państwowych – czytamy w piśmie do Prokuratury Rejonowej w Elblągu. - Niedopełnienie obowiązku właściwej organizacji egzaminów państwowych przez Dyrektora WORD w Elblągu powoduje, że we wskazanych dniach egzaminy zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa – twierdzą w zawiadomieniu związkowcy. Będziemy przyglądać się rozwojowi tej sprawy.

Dodajmy, że uroczyste otwarcie odnowionego placu manewrowego WORD-u odbędzie się 24 lipca. Koszt inwestycji wynosi 1 mln 470 tys. zł, została zrealizowana ze środków własnych WORD.