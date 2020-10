Koniec remontu na oddziale ginekologii w szpitalu wojewódzkim

Za ponad 15 milionów złotych zmodernizowano trakt porodowy i Oddział Ginekologiczno - Położniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Pacjentki mają do dyspozycji między innymi trzy nowoczesne sale do porodów rodzinnych, salę z trzema łóżkami po porodach powikłanych i nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Zobacz zdjęcia.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu zakończyła się modernizacja traktu porodowego i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego. Do dyspozycji pacjentek są obecnie trzy sale porodów rodzinnych z sanitariatami (dotychczas była jedna taka sala), stanowisko do pielęgnacji i resuscytacji noworodka, sala z trzema łóżkami dla kobiet po porodach powikłanych oraz stanowisko monitorowania. W trakcie remontu oddział został doposażony w stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych, respiratory, kardiomonitory, zestawy reanimacyjne, inkubatory i kilkanaście innego typu urządzeń. Pracownia mammograficzna został zaadaptowana dla potrzeb pacjentek ginekologicznych. - Zaczynaliśmy w 2017 roku, jednak samo przygotowanie projektu to dodatkowo trzy lata wstecz. Wartość projektu przekroczyła 15 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to 9,7 mln zł, dotacja celowa województwa wyniosła ponad 4,8 mln zł, a wkład własny szpitala to 500 tys. zł - mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Jak podkreśla Hanicenta Rzepa, ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, przybyło także 15 łóżek dla pacjentek z patologiami ciąży. - Do tej pory mieliśmy ich piętnaście, po remoncie będzie ich trzydzieści. W trakcie pandemii, szczególnie gdy zabezpieczaliśmy całość obszaru, brakowało nam przede wszystkim łóżek patologii ciąży. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, ponieważ wzrasta liczba przysyłanych do nas pacjentek z patologiami, które wymagają niekiedy długiego pobytu - mówi Hanicenta Rzepa.

Ordynator dziękowała za pracę personelowi oddziału, na którym opieką pielęgniarską zajmuje się 61 położnych i 4 pielęgniarki, a 25 osób liczy zespół lekarski. Do dyspozycji pacjentek jest również psycholog. - W warunkach remontu i dodatkowo jeszcze pandemii ta praca wymagała szczególnego wysiłku. Musieliśmy się zmieścić na mniejszym obszarze, mimo że mieliśmy więcej pacjentek do przyjęcia - mówi ordynator.

Konferencja podsumowująca modernizację oddziału fot. Anna Dembińska

Mimo że oddział po remoncie zyskał dwie nowe sale przeznaczone do porodów rodzinnych, te na razie nie zostaną przywrócone. - Obecnie według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego muszą być spełnione warunki kompletnej izolacji rodzin pacjentek. Taką możliwość dają nam dwie sale porodów rodzinnych. Był taki moment, iż myśleliśmy, że porody takie będzie można ponownie przeprowadzać: kończył się remont, a pandemia się wyciszała. Jednak teraz mamy okres, w którym ona niesamowicie rośnie. Trzeba to wszystko raz jeszcze przemyśleć gruntownie - mówi Hanicenta Rzepa.

W konferencji podsumowującej modernizację traktu porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w WSzZ w Elblągu uczestniczył m.in. marszałek województwa warmińsko - mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

- Gratuluję dobrej realizacji projektu. Jest to okazja, żeby podziękować również samorządowi elbląskiemu, ponieważ wyraźnie widać tutaj kooperację ze sferą wojewódzką. Społeczeństwo nie patrzy do kogo należy szpital, dla niego ważne jest, aby pomoc przyszła na czas i była należyta – powiedział marszałek.