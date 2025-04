Koniec sezonu na darmowe parkowanie

Jeszcze przed Wielkanocą Nadleśnictwo Elbląg wyłoni dzierżawcę parkingów leśnych na Mierzei Wiślanej w Piaskach, Kątach Rybackich, Stegnie, Sztutowie, Mikoszewie i Junoszynie. W ubiegłym roku uzyskało z tego tytułu ponad 600 tys. zł netto dochodu. To są ostatnie tygodnie, kiedy parkować w tych miejscowościach możemy za darmo w Strefie Płatnego Parkowania.

Na Mierzei Wiślanej znalezienie w sezonie darmowego miejsca do zaparkowania samochodu jest trudne. Właściwie jest możliwe tylko na leśnych parkingach przy drogach prowadzących na plaże. I to nie wszystkich. Od 11 lat Nadleśnictwo Elbląg dzierżawi tereny, na których organizowane są sezonowe, płatne parkingi. Pierwsze umowy zawarło w 2014 roku i obecnie nawet nie rozważa powrotu do praktyki dostępnych bezpłatnie dla turystów parkingów. 18 kwietnia w przetargu wyłoni sezonowego dzierżawcę. W ubiegłym roku za pozostawienie samochodu osobowego na dobę na przykład na parkingu leśnym w Mikoszewie zapłacić należało 35 zł (kamper i autobus - 60 zł), podobnie było w Junoszynie.

Nie tylko zysk

Kierowcy narzekali m. in. na to, że na parkingach leśnych brakuje stawki godzinowej. Jak tłumaczą leśnicy, Nadleśnictwo nie ma wpływu na ceny, jakie za parkowanie pobiera dzierżawca, nie ma także dochodów od tych stawek.

- Łącznie Nadleśnictwo Elbląg w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na dzierżawy gruntów pod parkingi leśne otrzymało w ubiegłym roku kwotę netto w wysokości 605 741 zł. Nadleśnictwo nie ma dochodów z opłat pobieranych przez dzierżawców parkingów – informuje Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg.

Leśnicy podkreślają, że decyzja o dzierżawie terenów pod parkingi nie jest podyktowana jedynie generowaniem zysku dla Lasów Państwowych, ale także utrzymaniem porządku i organizacji ruchu na tych terenach.

- Nadleśnictwo Elbląg decyduje się na dzierżawę parkingów leśnych tylko na Mierzei Wiślanej i odbywa się to jedynie w sezonie turystycznym. W tym okresie na Mierzei Wiślanej bardzo duży ruch turystyczny generuje potrzebę parkowania bardzo dużej ilości samochodów. Utrzymanie dodatkowych parkingów leśnych byłoby dla Nadleśnictwa trudne i bardzo obciążające, a oddając je w dzierżawę zobowiązujemy dzierżawców do utrzymania właściwego porządku oraz organizacji ruchu na tych parkingach – wyjaśnia rzecznik Nadleśnictwa Elblągu.

"Korzyść dla turystów"

Rzecznik podkreśla, że dzięki takiemu rozwiązaniu „kanalizowany” jest ruch samochodów i ograniczane nielegalne parkowanie i tarasowanie dróg leśnych.

- Na Mierzei Wiślanej jest to szczególnie ważny problem ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu oraz duże nagromadzenie ludzi. Drogi leśne służą nie tylko realizacji prac leśnych, ale także wykorzystywane są przez służby. Zastawianie dróg utrudnia służbom dojazd i wydłuża czas dotarcia na miejsce wezwania. Dzierżawienie gruntów Lasów Państwowych daje możliwość funkcjonowania takim parkingom z korzyścią dla osób przyjeżdżających nad morze, w okresie najwyższego sezonu (dostępna większa ilość miejsc do parkowania) – zaznacza Jan Piotrowski.

Nadleśnictwo Elbląg utrzymuje również bezpłatne miejsca postoju dla pojazdów (np. w Mikoszewie, czy Kątach Rybackich).

- Udostępniamy także niewykorzystywane w danym momencie miejsca składowania drewna, w postaci tymczasowych miejsc postoju pojazdów – dodaje rzecznik.

Porządek, toaleta i dwie koperty

Dzierżawca, oprócz pobierania opłat za parkowanie, ma także obowiązki. Po pierwsze musi oznakować plac parkingowy.

- Jest zobowiązany do używania przedmiotu dzierżawy z należytą starannością w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych, utrzymywania porządku i czystości na wydzierżawionym terenie, w tym w obrębie parkingu leśnego do 30 metrów od przedmiotu dzierżawy (dotyczy gruntów w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Elbląg), przedłożenia w Nadleśnictwie umowy na wywóz nieczystości stałych z wydzierżawionego terenu i uzgodnionego z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej "Sposobu postępowania na wypadek powstania zagrożeń" – wylicza rzecznik NE.

Musi ustawić na parkingu przynajmniej jedną przenośną toaletę i wyznaczyć co najmniej dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Za godzinę i za dobę

Przypomnijmy, że na Mierzei Wiślanej w sezonie letnim obowiązuje także Strefa Płatnego Parkowania, organizowana przez poszczególne samorządy. Parkingi te są oznakowane, znajdują się przy drogach publicznych, a nie w lesie, a opłatę za parkowanie uiszczamy w parkometrach. W Krynicy Morskiej, jak czytamy w uchwale Rady Gminy, opłatę pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-22 od 1 czerwca do 30 września każdego roku. Za pierwszą godzinę 7 zł za, za drugą 8,4 zł, za trzecią 10 zł. Bilet dzienny 40 zł.

W gminie Sztutowo za pierwszą godzinę jest to 5 zł, za drugą godz. 6 zł, za trzecią godzinę postoju 7 zł. Za czwartą godzinę postoju i każdą następną 5 zł. Bilet całodobowy to koszt 30 zł.

- Opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-20 w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku. Za parkowanie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy opłat nie pobiera się – czytamy w uchwale Rady Gminy Sztutowo.

Wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefach Płatnego Parkowania na terenie gminy Stegna to za pierwszą godzinę postoju 5 zł, za drugą godzinę 6 zł, za trzecią 7 zł. Za czwartą godzinę postoju i każdą następną 5. Za bilet całodobowy zapłacić trzeba 30 zł.