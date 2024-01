Konkurs na najlepsze zdjęcie z kalendarza Fotka Miesiąca rozstrzygnięty!

Nasi Czytelnicy wyłonili najciekawsze zdjęcie z kalendarza Fotka Miesiąca portElu. Kreatywne uzasadnienia nagradzamy voucherami do serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu, a autorowi najlepszego zdjęcia przysługuje finansowa nagroda. Wszystkie fotografie wraz z ich twórcami będą prezentowane na żywo już w najbliższą środę podczas wernisażu. Kto wygrał w konkursie?

Cały rok uczestnicy Fotki Miesiąca polują z aparatami, szukając tych najbardziej wyjątkowych ujęć. Nie przeszkadzają im ulewne deszcze czy mrozy – są gotowi wstać o świcie i zasypiać pod gwiazdami. To ich oddanie i talent tworzą nasz niezwykły kalendarz. Mimo że rok ma tylko 12 miesięcy, u nas zawsze znajdziecie trzynaste, bonusowe zdjęcie na okładce.

Najlepszą fotką według naszych Czytelników okazało się właśnie zdjęcie okładkowe autorstwa Jakuba Nowaka, które uzyskało ponad jedną czwartą wszystkich głosów (sprawdź wszystkie wyniki). Pan Jakub otrzymuje od nas nagrodę w wysokości 250 zł do odebrania podczas wernisażu w środę (10 stycznia) o godz. 18 w holu głównym CSE „Światowid”. Gratulujemy!

A oto kolejni laureaci konkursu, prezentujemy niektóre z uzasadnień:

Panu Zbigniewowi Tomaszewskiemu, zdjęcie z kalendarza, na które zagłosował, przypomina młodość – Takie widoki w okresie zimowym były czymś normalnym. Piękne zimowe widoki wyprawy z rówieśnikami ciągnąc sanki z siedzącym na nich młodszym rodzeństwem, bitwy na śnieżki no i gra w hokeja własnoręcznie wykonanymi kijami do gry. Biegaliśmy po lodzie w butach...

Pani Renata Bizunowicz zagłosowała na wrześniowe zdjęcie z kalendarza – Ta fotografia jest tak piękna, Patrząc na te zdjęcie czuję wiatr i krople wody na mojej twarzy.. Zachwyt żeglarstwem następuje nieoczekiwanie i w tym jest podobny do wszystkich głębokich emocji; ogarnia człowieka i napełnia szczęściem i radością. Poznanie żeglarstwa oznacza w rzeczywistości istotną, chociaż trudną do opisania, zmianę świadomości. To nie tylko zdjęcie to spełnienie marzeń.

Za to pani Agnieszce Wróblewskiej najbardziej podoba się fotka styczniowa – Ciemna trasa w bieli lasu, taka tajemniczość. Jest kręta trasa, nie wiadomo co za zakrętem. Fajny kontrast. Biel lasu - czystość i świeżość obrazu.

W gronie najciekawszych uzasadnień znalazły się także te nadesłane przez Małgorzatę Karwacką i Ewę Rekść. Każda z pięciorga wymienionych wyżej osób otrzymuje w nagrodę voucher 50 zł do serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Gratulujemy! Po odbiór voucherów zapraszamy na wernisaż Fotki Miesiąca, który odbędzie się w środę (10 stycznia) o godz. 18 w holu głównym CSE „Światowid”.

Dziękujemy wszystkim za nadesłane odpowiedzi i udział w konkursie. Niestety mogliśmy wybrać tylko 5 wygranych.

W środę (10 stycznia) o godz. 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Fotka Miesiąca, będzie ona czynna w Światowidzie do 25 lutego.

