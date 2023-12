Masz apetyt na nagrodę? - weź udział w konkursie Fotka Miesiąca

Wybierz najfajniejsze zdjęcie z kalendarza Fotka Miesiąca portElu, a my zaspokoimy Twój apetyt. Zagłosuj w naszej sondzie i napisz, dlaczego właśnie to zdjęcie wybrałeś. Najbardziej wysmakowane uzasadnienie nagrodzimy daniami z NaWynos. Nagrodę mamy też dla autora zdjęcia. Zobacz konkursowe fotki i głosuj! Już dzisiaj zapraszamy też na wernisaż wystawy Fotka Miesiąca, który odbędzie się 10 stycznia 2024 roku w CSE Światowid.

Uczestnicy Fotki Miesiąca cały rok polują z aparatem na najlepsze ujęcia. Dzięki ich poświęceniu i talentowi powstaje nasz niezwykły kalendarz. I chociaż rok ma 12 miesięcy, u nas zawsze jest trzynaste bonusowe zdjęcie okładkowe.

Wszystkie zdjęcia są super, ale to Czytelnicy portElu wybiorą to, które podoba im się najbardziej. Przedstawiamy trzynaście fotek, w różnym klimacie - także tym pogodowym i rozpoczynamy głosowanie na naszej stronie.

Jak wziąć udział w zabawie?

- zagłosuj w naszej sondzie na jedną fotkę

- napisz dlaczego właśnie ta fotka podoba Ci się najbardziej: Wyślij uzasadnienie mailem na adres konkurs@portEl.pl (tytuł maila: fotka)

UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu. Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel."

- najfajniejsze uzasadnienia nagrodzimy kalendarzami Fotka Miesiąca i prezentami z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Czeka na Was 5 voucherów każdy o wartości 50 zł. Nikt nie pozostanie głodny sukcesu. Zapewnimy pokarm dla ciała i ucztę dla ducha. Bo wszystkie zdjęcia z Fotki są robione ze smakiem.

- autor zdjęcia, które dostanie najwięcej głosów naszych Czytelników, otrzyma 250 zł.

Głosowanie trwa do 8 stycznia 2024 r. do godz. 12. Wyniki ogłosimy tego samego dnia, a nagrody wręczymy podczas wernisażu Fotka Miesiąca 10 stycznia o godz. 18.00 w CSE Światowid.

Zachęcamy do uczestnictwa w naszej zabawie, ale też do robienia zdjęć i nadsyłania ich na konkurs Fotka Miesiąca. Kto wie, może za rok to Twoje zdjęcie znajdzie się w naszym kalendarzu?

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

