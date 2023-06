Automobilklub Elbląski zaprasza w najbliższą niedzielę, 25 czerwca, od godziny 9:30 na Targowisko Miejskie, gdzie odbędzie się 44. konkurs o miano "Najlepszego Kierowcy Regionu Elbląskiego".

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Elbląga, marszałka Warmińsko-Mazurskiego oraz starosty elbląskiego. Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9:30.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do kierowców posiadających prawo jazdy kategorii "B", "C" i "D". W trakcie konkursu odbędzie się także wystawa pojazdów zabytkowych i motocykli, a także wystawa nowoczesnych samochodów. Towarzyszyć nam będzie także Ratownicza Jednostka Straży Pożarnej z Elbląga. W załączeniu znajduje się regulamin konkursu.

Dla zwycięzców przewidziane są puchary oraz wspaniałe nagrody.

Zapraszamy wszystkich miłośników motoryzacji i rodzin zainteresowanych ciekawymi wydarzeniami. Niech ta niedziela będzie pełna emocji i pasji motoryzacyjnej!