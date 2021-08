Konsultacje społeczne

Od 4 sierpnia do 16 sierpnia potrwają konsultacje dotyczace projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”. Mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Elbląga.

Z projektem można się zapoznać na stronach internetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, platformie „Elbląg Konsultuje” oraz w punkcie przyjęć klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@ecus.pl podając w tytule maila „Elbląski Program Usług Społecznych” lub złożyć w Punkcie Przyjęć Klienta, ul. Winna 9 w godzinach od 7:30 do 15:30, wysłać na adres siedziby Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z dopiskiem na kopercie „Elbląski Program Usług Społecznych” w terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.