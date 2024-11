Kopernika jak nowa

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni na ul. Kopernika. To projekt, który wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim na 2024 rok. Zobacz zdjęcia.

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Kopernika na prawie całej jej długości (od Traugutta do wysokości ul. Bażyńskiego) wraz z fragmentem ul. Chopina zgłosiły do budżetu obywatelskiego Elżbieta Sieczka i Jolanta Pękała. W głosowaniu poparło go 649 osób, co sprawiło że wygrał rywalizację w okręgu nr 3.

Całość prac ma kosztować 520 tysięcy złotych, z tym że podczas modernizacji fragmentu ul. Chopina interweniował konserwator zabytków, który zdecydował o zachowaniu zabytkowego bruku odsłoniętego po zerwaniu asfaltu. Pisaliśmy o tym w tym artykule.

Prace na Kopernika powinny zakończyć się w najbliższym czasie. W czwartek, 7 listopada, pracownicy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wykonywali pierwszy etap nowej nawierzchni.