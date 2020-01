Korzystasz z Google'a? Zobacz, jak zmieniła się wyszukiwarka na przestrzeni lat

Zapewne korzystasz z niej codziennie. Już nie wyobrażasz sobie wyszukiwania informacji w inny sposób niż w przeglądarce internetowej. Więcej - wydaje Ci się, że Google istnieje "od zawsze". Cóż, jak wszystko, tak i Google ma swój początek. A historia firmy to wiele interesujących, czasem zaskakujących faktów, które zmieniały Google'a na przestrzeni lat i sprawiły, że firma z prostej wyszukiwarki internetowej przeobraziła się w gigantyczną międzynarodowa korporację, której braku większość ludzi po prostu nie może sobie wyobrazić.

Google - 2,3 miliona wyszukiwań na sekundę

Google to dzisiaj najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa. Do tego faktu chyba nie musimy Cię przekonywać, bo z pewnością codziennie z niej korzystasz. Jak podaje Agencja Marketingu Online EACTIVE, ilość miesięcznych wyszukiwań w Google wynosi ok. 100 miliardów, a w każdej sekundzie do Google'a wpada średnio 2,3 miliona zapytań. Imponujące, prawda? Wszyscy znamy Google'a, wszyscy z niego korzystamy. Jednak nie wszyscy wiedzą, skąd się wzięła nazwa Google.

Otóż ma swój początek w słowie "googol", co oznacza bardzo dużą liczbę, a konkretnie 10 do potęgi setnej. Słowo, wymyślone zostało w 1938 roku przez Miltona Sirotta, siostrzeńca amerykańskiego matematyka Edwarda Kasnera, który używając terminu "googol" określił liczbę zmierzającą do nieskończoności. Powstanie firmy Google oparto się na misji zindeksowania jak największej ilości stron internetowych, zatem nazwa "googol" nadawała się doskonale. Skąd jednak Google? Otóż nazwa, jak się okazuje, jest dziełem pomyłki. Sean Anderson, kolega założyciela firmy Google, rejestrując domenę wpisał google.com zamiast googol.com.​

Kto i kiedy założył Google?

Kto i w którym roku założył firmę Google? Twórca sukcesu Google'a to Lary Page. Drugi założyciel firmy to Sergey Brin. Panowie wywodzili się ze środowisk ściśle związanych z matematyką i informatyką, a poznali się (choć nie od razu polubili) podczas studiów na kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda. Kiedy powstało Google? Powstanie wyszukiwarki datuje się na rok 1996. Google było po prostu wynikiem projektu studenckiego. W którym roku założono firmę Google? Otóż firma Google Inc. została zarejestrowana przez panów Page i Brin 7 września 1998 roku.

Garażowe początki firmy (panowie musieli zamienić uniwersyteckie laboratoria na garaż po tym, jak okazało się, że stworzony przez nich projekt jest niezawodny i przysparza administracji uniwersytetu kłopotów) szybko przeobraziły się w profesjonalna działalność, bo zainteresowanie wyszukiwarką gigantycznie rosło, wzbudzając tym samym zainteresowanie wśród inwestorów.

W 2003 roku Google zostało najlepszą marką świata

Kiedy założono Google, celem było zindeksowanie jak największej ilości stron internetowych. Z czasem jednak usługi dostarczane przez firmę objęły dziesiątki dziedzin i sprawiły, że dzisiaj internauci nie wyobrażają sobie, że Google'a mogłoby nie być. Nic dziwnego, że firma została w 2003 roku ogłoszona najlepszą marką, wyprzedzając takich gigantów, jak IKEA, czy Coca-Cola.

W roku 2000 powstał Google AdWords, czyli usługa płatnych reklam na listach wyników. Od 2001 roku możemy "googlować" grafiki. Z kolei w 2004 roku uruchomiono najpopularniejszą pocztę, czyli Google Gmail. Przełomem dla użytkowników Google'a było z pewnością udostępnienie Google Maps, do którego w 2007 roku wprowadzono funkcje Street View (na początku objętych nią zostało jedynie 5 miast w Stanach Zjednoczonych!).

W tym miejscu z pewnością warto wspomnieć o tymczasowym logo Google Doodle, które firma tworzy, aby uczcić ważne święta, czy wydarzenia. Pierwsze takie logo pojawiło się w 1998 roku na cześć festiwalu Burning Man. Pierwszy Doodle w Polsce pojawił się w 2007 roku z okazji Tłustego Czwartku.

---- materiał płatny ----