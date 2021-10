Kosmopolityczna, trująca, niebrzydka (Opowieści z lasu, odc. 293)

- Paproć tworząca łany z grubym, owłosionym kłączem – tak strona Lasów Państwowych opisuje naszą dzisiejszą bohaterkę. Zapraszamy na słów kilka na temat orlicy pospolitej.

Jak czytamy na lasy.gov.pl, ta paproć osiąga wysokość 2 m.

Jej liście mają od 20 cm do 2 m i są "podwójnie lub potrójnie pierzaste, na długich, słomkowożółtych ogonkach; blaszka wzniesiona lub łukowato wygięta, w zarysie trójkątna; dolne odcinki 1. rzędu naprzeciwległe, górne zazwyczaj naprzemianległe, na ogonkach, odcinki 2. rzędu siedzące, pierzaste, odcinki 3. rzędu naprzeciwległe, ustawione grzebieniasto".

To roślina występująca w całym kraju, tworząca duże skupiska. Co ciekawe, z czołgającego się kłącza orlicy pospolitej co roku wyrasta jeden niezimujący liść.

Jak podaje Encyklopedia Leśna, jest jedyną z rodziny orlikowatych, która występuje na obszarze kraju. Dodatkowo jest to "kosmopolityczny gatunek", mający największy zasięg światowy. W Polsce spotkamy ją w borach świerkowych i sosnowych, kwaśnych dąbrowach, a także – jak podaje w encyklopedii Władysław Danielewicz – na zrębach i przy brzegach lasu.

Portal medianauka.pl wskazuje, że orlica pospolita lubi półcień, umiarkowane światło, kwaśne gleby. W okresie od lipca do września roślina zarodnikuje. "Rozmnażanie w znakomitej większości wegetatywne" – czytamy na stronie.

Co ważne, to roślina trująca, jednak kłącza po specjalnej obróbce nadają się do zjedzenia.