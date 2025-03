Koszty imprez miejskich pod lupą radnych PiS

Przedstawiciele klubu radnych PiS w elbląskiej Radzie Miejskiej, Sebastian Czyżyk-Skoczyk i Michał Rutkowski, zaprosili dziś (28 marca) przedstawicieli mediów na konferencję prasową. Na placu Kazimierza Jagiellończyka mówili m. in. o kosztach miejskich imprez.

- Niedawno jedna z państwa redakcji opublikowała materiał, w którym przyglądała się kosztom organizacji imprez, w tym gali nagród prezydenta Elbląga. Koszty organizacji tej imprezy to blisko 300 tys. zł. Jak zauważono w tym artykule to już niemal połowa (kosztów – red.) trzydniowego programu organizacji Dni Elbląga - mówił radny Sebastian Czyżyk-Skoczyk. Na naszych łamach pisał o tej sprawie redaktor naczelny portElu, Rafał Gruchalski. - Postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej w ogóle imprezom, które obecnie ratusz z panem prezydentem na czele organizują i mają zamiar organizować, stąd mamy zamiar regularnie stawiać zapytania w sprawach różnych imprez, które będą już za nami, żebyśmy mogli zyskać odpowiedź co do konkretnych kosztów, które miasto poniosło – podkreślił radny. Pierwsze pismo radni z klubu PiS złożyli w sprawie Święta Sportu, finału Tauron Pucharu Polski i WOŚP.

- Jak argumentuje urząd, jednym z celów realizacji tych imprez jest promocja miasta Elbląga "na zewnątrz". Jeżeli spojrzymy na organizację finału Tauron Pucharu Polski to rzeczywiście można się zgodzić – zaznaczył radny. Większe jego wątpliwości budzi jednak wspomniana sportowa gala. - Dochodziły do nas informacje, że tam także wydano sporo pieniędzy. Odnosimy wrażenie, że głównym zamysłem nie jest uhonorowanie w tym przypadku sportowców (...), zasłużonych dla Elbląga, wybitnych elblążan czy ludzi związanych z naszym miastem, ale jest to pewne miejsce lansu i promocji pana prezydenta i niektórych urzędników – stwierdził. Mówił też, że mieszkańcy pytają o koszty WOŚP-u dla samorządu, w który zaangażowany ma być nie tylko urząd, ale też inne jednostki czy spółki działające w mieście.

Innym tematem poruszanym przez radnych były kwestie migracji. Przedstawiciele PiS-u po raz kolejny prezentowali swoje stanowisko w tej sprawie. My szeroko pisaliśmy o tych kwestiach m.in. w kontekście sesji Rady Miejskiej, na której radni KO i PiS dyskutowali o przeprowadzeniu w mieście referendum w sprawie migracji.