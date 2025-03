Gala z nagrodami prezydenta. Ile to kosztuje? (okiem naczelnego)

Prawie 300 tysięcy złotych kosztowała organizacja gali Nagród Prezydenta Elbląga, która odbyła się 8 marca. Z tego ponad 20 tysięcy otrzymała prowadząca galę gwiazda Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna. Władze miasta w odpowiedzi na nasze pytania, napisały, że „jednym z priorytetów prezydenta Elbląga jest poprawa wizerunku i postrzegania Elbląga zarówno na zewnątrz, jak i wśród mieszkańców”. Jak widać, prestiż sporo kosztuje....

.Dotychczas Nagrody Prezydenta Elbląga były wręczane podczas koncertu noworocznego, który odbywa się co roku 6 stycznia. Od tego roku decyzją Michała Missana Nagrody mają własną galę 8 marca, co jest nawiązaniem do tradycji dawnego święta miasta związanego z legendarnym Piekarczykiem. Jako dziennikarze relacjonowaliśmy zarówno tegoroczny Koncert Noworoczny jak i galę Nagród Prezydenta, a ich rozmach skłonił mnie do zadania pytań, ile to wszystko kosztuje? Szczególnie zdziwił mnie fakt, że do poprowadzenia gali po raz pierwszy w historii została wynajęta telewizyjna gwiazda prosto z Warszawy, jakby w naszym regionie brakowało świetnych konferansjerów, pracujących za niegwiazdorskie stawki.

Ile to wszystko kosztuje?

Adrianna Kuzko z Biura Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na pytania poinformowała naszą redakcję, że całkowity koszt organizacji Koncertu Noworocznego (6 stycznia) wyniósł 47 tys. 779 złotych. - Poza wydatkami związanymi z wynajmem sali Teatru im. A. Sewruka, dekoracją sali oraz holu, inne dotyczyły obsługi technicznej, cateringu, zakwaterowania artystów, ochrony, transportu, konferansjerki, promocji i opłacenia praw autorskich – przekazała urzędniczka.

Z kolei koszty organizacji gali Nagród Prezydenta (8 marca) były sześciokrotnie wyższe! Wyniosły dokładnie 287 tys. 276 zł, na co złożyły się wydatki związane m.in. z zatrudnieniem Pauliny Sykut-Jeżyny do roli konferansjerki (20 910 zł) i zaangażowania zespołu Sound'n'Grace (51660 zł za koncert i oprawa dźwiękowa gali).

- Na pozostałe koszty złożyły się: wynajem sali teatru, wynajem ekranów wielkoformatowych wraz z obsługą techniczną i multimedialną, oprawa filmowa i transmisja video/tv, statuetki i nagrody dla laureatów, organizacja spotkania z laureatami, zakwaterowanie i catering, obsługa techniczna i opłaty licencyjne – informuje Adrianna Kuzko.

Dodajmy, że koszt wykonania statuetek dla laureatów to 25,7 tys. zł, a nagrody finansowe dla dziewięciu laureatów (po 5000 zł dla każdego) to koszt 45 tys. zł.

Jak widać, zapraszanie gwiazd do Elbląga kosztuje całkiem sporo. Łączny koszt organizacji gali Nagród Prezydenta (wzięło w niej udział ok. 600 osób na widowni, nie mamy danych dotyczących liczby widzów, którzy oglądali transmisję na żywo i retransmisję w lokalnej tv) to prawie połowa kwoty, którą miasto wydało na realizację bogatego trzydniowego programu Dni Elbląga w 2024 roku, w którym udział wzięło udział co najmniej kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta i okolic oraz turyści.

Duma i prestiż

Czy tylko mnie razi ta dysproporcja? A szczególnie wydawanie grubych tysięcy złotych na telewizyjną gwiazdę, które przyjeżdża do nas dorobić? Czy nie lepiej zainwestować w równie zdolne aktorki/aktorów elbląskiego teatru, którzy galę poprowadziliby nie gorzej, a na pewno taniej? A na dodatek pieniądze zostałyby w Elblągu?

„Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi jest dla nas jednym z priorytetów. Nie oznacza to jednak korzystania wyłącznie z najtańszych rozwiązań, ale z rozwiązań adekwatnych do osiągnięcia założonych rezultatów. Elblążanki i elblążanie są świadomymi odbiorcami oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej. Wszystkie działania podejmowane przez samorząd są odpowiedzią na ich potrzeby, które wielokrotnie sygnalizowali przez ostatnie lata” – napisała w odpowiedzi na nasze pytania przedstawicielka Biura Prezydenta Elbląga.

Dowiedzieliśmy się też, że „jednym z priorytetów prezydenta Elbląga jest poprawa wizerunku i postrzegania Elbląga zarówno na zewnątrz, jak i wśród mieszkańców. Chcemy, by elblążanki i elblążanie byli dumni ze swojego miasta i mogli korzystać z oferty, której nie powstydziłyby się duże ośrodki miejskie. Organizacja wielu imprez o charakterze sportowym i kulturalnym na wysokim poziomie, a także obecność w mediach ogólnopolskich buduje poczucie więzi i tożsamości wśród mieszkańców, a także przyciąga do Elbląga turystów z całej Polski i zagranicy”.

Nie przeczę, Gala Nagród Prezydenta Elbląga była na wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym. Ale akurat ona nie była transmitowana w mediach ogólnopolskich, bo nie zaliczam do nich rolki w mediach społecznościowych prowadzącej galę pani Pauliny.

Jak widać prestiż i duma z miasta sporo kosztuje. Myślę, że mieszkańcy byliby bardziej dumni, gdyby władze miasta każdą złotówkę przed jej wydaniem oglądały dokładniej i to z każdej strony.