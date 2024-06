Kręć kilometry dla Elbląga

Ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do kręcenia kilometrów dla Elbląga. Punkty za przemierzone rowerami kilometry można zdobywać do 30 czerwca.

Do konkursu zgłosiło się 149 samorządów. Miasto Elbląg po raz piąty bierze udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W ubiegłym roku kilometry dla Elbląga kręciło ponad 1100 osób, a ich wynik to 166 527 km. Liczymy, że w tym roku pobijemy ten rekord. Tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski trwa od 1-30 czerwca. Najaktywniejsze rowerzystki i rowerzystów oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wyróżnimy nagrodami. Zasady udziału w akcji są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację Aktywne Miasta, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. W rywalizacji miast wybieramy ELBLĄG, dołączamy do wybranej grupy i ruszamy w drogę! Wyniki można na bieżąco śledzić w aplikacji. Co ważne, aplikacja działa na terenie całego świata. Można więc kręcić kilometry dla Elbląga z dowolnego miejsca na ziemi. Zapraszamy! Szczegółowe informacje dotyczące rywalizacji na stronie - Aktywne Miasta.