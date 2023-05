Królewiec, nie Kaliningrad

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Kraju zaleca używanie nazwy Królewiec zamiast Kaliningrad. Zalecenie weszło w życie 9 maja.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Kraju to organ działający przy Głównym Geodecie Kraju. Do jego zadań należy m. in. ustalanie brzmienia i pisowni polskich nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Polski.

Na posiedzeniu 9 marca Komisja uchwaliła „że dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast´) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy obwód kaliningradzki.“ - jak możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Komisja rekomendując zmiany wzięła pod uwagę tradycję, historię oraz kontrowersje związane z postacią N. I. Kalinina - na którego cześć Rosjanie nazwali miasto. Michaił Iwanowicz Kalinin był był współodpowiedzialny za masowe zbrodnie komunistyczne. Jego podpis widniał na decyzji o zamordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940.

Miasto Królewiec zostało założone w 1255 roku przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego. Zostało nazwane - Königsberg - n a cześć ówczesnego króla Czech Przemysła II Ottokara, wówczas sojusznika Zakonu Krzyżackiego. Polacy spolszczyli tę nazwę na Królewiec. Wikipedia informuje, że do XVI wieku funkcjonowała jeszcze inna polska nazwa Królówgród. W starych rosyjskich zapisach występuje pod nazwą Королевец (Korolewiec).

Miasto weszło w skład Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Jeszcze wówczas Rosjanie utrzymali nazwę Königsberg pisząc je tylko cyrylicą. Miasto zmieniło nazwę na Kaliningrad 4 lipca 1946 r. Rosjanie uhonorowali w ten sposób jednego ze swoich przywódców.

Do 9 maja Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Kraju zalecała używanie rosyjskiej nazwy Kaliningrad. Wczoraj zmieniła zdanie i zaleca Królewiec. W związku z tym zmieniły się tez zalecenia dotyczące nazw kilku obiektów, gdzie występuje nazwa Kaliningrad. I tak: od wczoraj komisja zalec używanie określenia Kanał Królewiecki zamiast Kanał Kaliningradzki dla toru wodnego oraz obwód królewiecki zamiast obwód kaliningradzki na określenie jednostki administracyjnej w Rosji.