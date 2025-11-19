Krwiobus na placu Słowiańskim

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Elblągu zaprasza 21 listopada (piątek) na otwartą akcję poboru krwi.

Krwiobus będzie ustawiony na pl. Słowiańskim obok fontanny i w godzinach 08.00 do 12.00 każdy zdrowy pełnoletni mieszkaniec naszego miasta będzie mógł oddać krew. To naprawdę nic nie boli, a satysfakcja z czynienia dobra jest ogromna. Piątek to dobry dzień, aby to uczynić. Każda kropla krwi ma znaczenie i będzie do prawdziwy przykład służby drugiemu człowiekowi. Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności. Krew to jedyny lek, którego nie można uzyskać syntetycznie. Już dzisiaj dziękujemy każdemu, kto dzieli się swoją krwią !

Krew ratuje życie !

W piątek 21 listopada o godzinie 12 -tej również w parku Planty zostanie odsłonięta – Pomnik Ławeczka Honorowego Dawcy Krwi. Na uroczystość odsłonięcia zapraszamy tej ławeczki zapraszamy wszystkich mieszkańców. Więcej informacji podamy 21.11 Do zobaczenia.