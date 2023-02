Kto pokieruje OSM w Gronowie Elbląskim?

Rada Nadzorcza Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim ogłosiła konkurs na nowego prezesa. Osoby zainteresowane zarządzaniem OSM w Gronowie Elbląskim mogą zgłaszać swoje kandydatury do 24 lutego 2023 r. do godziny 15.

Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zarządcą czternastu wspólnot mieszkaniowych oraz dostawcą ciepła do budynków wielorodzinnych na terenie osiedla. Statut spółdzielni, struktura organizacyjna, wyniki finansowe oraz informacje o zasobach spółdzielni kandydaci mogą otrzymać w siedzibie OSM w Gronowie Elbląskim, ul. Osiedlowa 6. Telefon kontaktowy: 55 231 56 33.

Osoby zainteresowane zarządzaniem spółdzielnią muszą między innymi posiadać wykształcenie co najmniej średnie: najlepiej ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, co najmniej 5 letni staż pracy, oraz wykazać się znajomością prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych. Dodatkowymi atutami będą między innymi: znajomość zagadnień związanych z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami, uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, niezbędna wiedza z zakresu prawa pracy oraz umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, wymagań dla kandydatów, sposobu składania dokumentów znaleźć można na stronie gminy Gronowo Elbląskie