Kto poprowadzi informacją turystyczną w Elblągu

Władze miasta ogłosiły konkurs na prowadzenie punktów informacji turystycznej – w Ratuszu Staromiejskim i Bramie Targowej. Co ciekawe, zachęcają oferentów do otwarcia jeszcze jednej lokalizacji w mieście.

Od lat punkty informacji turystyczne prowadzi elbląski oddział PTTK. Obecna umowa kończy się 31 grudnia 2025 roku, prezydent Elbląga ogłosił właśnie nowy konkurs na latach 2026-2027. W każdym z sezonów dotacji dla zwycięzcy konkursu to 220 tys. złotych (o 60 tys. Zł więcej niż w ostatnich latach).

Władze miasta chcą zlecić zewnętrznej organizacji prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej w Ratuszu Staromiejskim i sezonowego – w Bramie Targowej. Przy ocenie ofert będą także brały propozycję, dotyczącą utworzenia trzeciego punktu w nowej lokalizacji. Oferent ma zapewnić pracowników do obsługi punktów, znających język angielski (dodatkowo także niemiecki), którzy będą udzielać informacji turystom odwiedzającym nasze miasto, pomagać im w rezerwacjach noclegów, sprzedawać pamiątki, ale także będą przygotowywać materiały promocyjno-reklamowe o Elblągu, prowadzić statystyki odwiedzin punktów informacji turystycznej, prowadzić i aktualizować bazę turystyczno-noclegową i przeprowadzać rocznie minimum 2 tysiące ankiet wśród turystów, prowadzić turystyczną stronę miasta w internecie i współpracować z przedsiębiorcami tej branży i urzędem w sprawie promocji wydarzeń i imprez.

Organizacje zainteresowane konkursem mogą składać swoje oferty do 16 grudnia.