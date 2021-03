Kto posprząta w urzędzie?

fot. Anna Dembińska

Firmy, które chciałby zająć się sprzątaniem pomieszczeń urzędu miejskiego oraz innych, należących do miasta budynków (od maja tego roku do końca kwietnia przyszłego roku) mogą składać swoje oferty na przetarg w terminie do 12 marca.

Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności, budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pomieszczeniach Referatu Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4, pomieszczeniach departamentów przy ul. Czerwonego Krzyża, w kamieniczkach przy ul. Świętego Ducha, budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej, budynku Bramy Targowej ul. Stary Rynek, pomieszczeniach Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej oraz budynku Ratusza Staromiejskiego przy ul. Stary Rynek 25. W zakres prac wchodzi między innymi: codzienne odkurzanie dywanów, wykładzin podłogowych, tapicerowanych mebli, codzienne czyszczenie powierzchni podłogowych (zgodnie z zaleceniem lub instrukcją, codzienne czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów okiennych, pulpitów, drzwi, ościeżnic, listew ściennych, lamp, balustrad schodowych. Jak czytamy w ogłoszeniu przetargowym, do zadań będzie również należało ostrożne i delikatne czyszczenie sprzętu komputerowego przy zachowaniu należytej staranności, codzienne opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci. Na terenach przyległych do budynków prace będą obejmowały codzienne utrzymanie w czystości wejść, zamiatanie powierzchni, sprzątanie nieczystości, zbieranie liści, odśnieżanie dojść do budynków, odśnieżanie miejsc parkingowych i schodów. Firmy mogą składać oferty do 12 marca br.

daw