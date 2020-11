Kto zaprojektuje i wybuduje przedszkole na Zatorzu?

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ul. Mielczarskiego. Samorząd na ten cek pozyskał rządowe dofinansowanie.

Nowe przedszkole przy ul. Mielczarskiego ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Dotychczasowe zostanie rozebrane, a w jego miejsce powstanie budynek z pomieszczeniami m.in. do gimnastyki, rytmiki, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma mieć osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka, za jego zagospodarowanie też będzie odpowiedzialny wykonawca.

-- Budynek będzie nowoczesny i energooszczędny, będzie wybudowany w tzw. systemie prefabrakowanym drewnianym – zapewniał dwa miesiące temu wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak. - Będzie charakteryzował się niskimi kosztami eksploatacji oraz ekologicznym mikroklimatem panującym wewnątrz. Chcemy wyposażyć ten obiekt w fotowoltaikę albo inne nowoczesne źródła pozyskania energii cieplnej.

Na budowę przedszkola miasto pozyskało prawie 5,9 mln złotych z rządowego Fuduszu Inwestycji Lokalnych. Aplikowało także o dodatkowe 1,8 mln zł z programu „Maluch” przeznaczonego na rozwój żłobków. Do inwestycji z własnego budżetu będzie musiało dołożyć kilka milionów złotych.

Ile dokładnie będzie kosztować inwestycja, okaże się po przetargu, który właśnie został ogłoszony. Samorząd szuka firmy, która zrealizuje to przedsięwzięcie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt kosztorysowo-budowlany ma powstać w ciągu 5 miesięcy, a przedszkole ma być oddane do użytku w ciągu 11 miesięcy - od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.

Zainteresowane wykonaniem tej inwestycji firmy mogą przesyłać swoje oferty do 7 grudnia. Komisja przetargowa oceni je pod kątem ceny (60 procent oceny), okresu gwarancji dla robót i dostaw (35 procent), dodatkowe 5 procent stanowi tzw. aspekt społeczny, czyli zatrudnienie przy drugim etapie inwestycji osób bezrobotnych.