Kto zostanie mistrzem świata?

Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. Na elbląskim parkiecie zobaczymy najlepszych tancerzy świata, a wszystko to za sprawą Mistrzostw Świata par dorosłych w 10 tańcach, czyli turniejowi, który odbędzie się podczas 21. edycji „Baltic Cup”.

Mistrzostwa Świata par dorosłych w 10 tańcach oraz inne wysokiej rangi turnieje punktowe w tańcach standardowych i latynoamerykańskich odbędą się w Elblągu w dniach 19-21 listopada. Mistrzostwa Świata w 10 tańcach to impreza najwyższej rangi organizowana przez WDSF (Światową Federację Tańca Sportowego).

Światowa czołówka taneczna już awizowała swój występ na mistrzostwach, które odbędą się w Elblągu:

- Na liście zgłoszeniowej widnieją już nazwiska kilkudziesięciu tancerzy, którzy są najlepszymi zawodnikami w swoich krajach – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur, zastępca dyrektora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. - Polskę będą reprezentować aktualni Mistrzostwie Polski FTS w 10 tańcach: Klaudia Iwańska i Armand Fazullin – dodała Magdalena Czarnocka-Kaptur.

Wśród zgłoszonych par do udziału w MŚ w 10 tańcach są tancerze m.in. z: Danii, Ukrainy Cypru, Kanady, Hong-Kongu, Hiszpanii, Rosji, Litwy, Estonii, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych, Bułgarii i wielu innych. Wszystkie informacje o Mistrzostwach Świata w 10 tańcach i o MFT „Baltic Cup” dostępne są na stronie: www.balticcup.swiatowid.elblag.pl

- Wysoki poziom sportowy, niesamowite emocje i zjawiskowa atmosfera - 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Baltic Cup” zapowiada się wyjątkowo – zauważa Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. – Festiwal „Baltic Cup” to prawdziwe święto tańca, które od ponad 20 lat udaje nam się organizować. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc partnerów, ministerstwa, samorządu, patronów medialnych i oczywiście sponsorów. W tym roku szczególne podziękowania składam naszemu głównemu sponsorowi, czyli firmie Waitw. – dodał Antoni Czyżyk.

Zapraszamy miłośników tańców standardowych i latynoamerykańskich do kibicowania największym sławom światowych turniejów tanecznych. Bilety przy stolikach oraz na trybunach dostępne są na stronie CSE „Światowid” w Elblągu. Co bardzo ważne do 10 listopada (lub do wyczerpania puli biletów promocyjnych) - nabywać je można w promocyjnej cenie 30 zł (bilety na trybuny). Bilety promocyjne kupować można w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Termin i miejsce: 21. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”, 19-21.11.2021, hala sportowo-widowiskowa w Elblągu

Organizator MFT „Baltic Cup”: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu; współorganizatorzy: Federacja Tańca Sportowego i Stowarzyszenie „Jantar”

Sponsor główny: Waitw - Firma Spawalnicza oraz Biuro Pracy

Patronat honorowy: Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg.

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl, Telewizja Truso TV, Dziennik Elbląski, Radio ESKA Elbląg, Radio Olsztyn, Bogaty Region.pl

Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym.

21 edycję Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.