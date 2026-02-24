Kumiela pod kontrolą

- Prognozy pogody wskazują na to, że zagrożenie nie będzie wzrastało, ale zachowujemy czujność i gotowość do działania - mówi Piotr Grefling, dyrektor zarządzający ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Obecnie udrażniane jest ujście Kumieli, a na terenie szpitala przy ul. Związku Jaszczurczego zabezpieczono przeciwpowodziowe rękawy. Przygotowane mają też być worki z piaskiem.

Dziś (24 lutego) o godz. 9, w związku ze wzrostem poziomu Kumieli, a także spływem po odwilży wód z terenu Wysoczyzny Elbląskiej, zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb, Wód Polskich i jednostek miejskich. Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców to ta, że obecnie zagrożenia powodzią w Elblągu nie ma.

- Prognozy pogody wskazują, że zagrożenie nie będzie wzrastało, ale zachowujemy czujność i gotowość do działania. W kolejne dni i noce temperatura będzie oscylowała w okolicach zera stopni. Niepokojące byłoby, gdyby wzrosła ona gwałtownie do wartości dodatnich, do na przykład dziesięciu stopni. Spowodowałoby to szybsze topnienie pokrywy lodu i śniegu, która zalega zlewnię rzeki i Bażantarnię, co z kolei dałoby wzrost poziomu wody w Kumieli – mówi Piotr Grefling, dyrektor zarządzający ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Dziś od rana wszystkie służby pozostają w gotowości, prowadzony jest monitoring koryta rzeki, przepustów oraz newralgicznych punktów infrastruktury hydrotechnicznej.

- W tej chwili Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, straż miejska, policja oraz służby z poszczególnych przedsiębiorstw oraz przede wszystkim jako służba koordynująca Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu są w gotowości do podjęcia działań. Zabezpieczone są siły i środki do tego, aby przeciwdziałać i za pomocą naszych urządzeń - na przykład kamer, czujników oraz patroli - monitorujemy sytuację – zapewnia Piotr Grefling.

Urzędnicy zapewniają, że na godz. 10.30 sytuacja jest stabilna. Na terenie szpitala przy ul. Związku Jaszczurczego, czyli newralgicznym punkcie Kumieli, zabezpieczono 10 rękawów przeciwpowodziowych. Przygotowane zostaną również worki z piaskiem.

- Jeśli chodzi o Kumielę, to mamy rękawy przeciwpożarowe i worki napełnione piaskiem. Mamy też do dyspozycji koparkę, która może pomóc w wybieraniu kry. Może też pomóc wybierać inne przedmioty, które pływają po Kumieli. W tym miejscu apelujemy do mieszkańców, żeby nie nie wyrzucać do rzeki różnych rzeczy. Widzieliśmy już nawet pływające w niej choinki. To wszystko nie pozwala na swobodny przepływ wody i powoduje konkretne zagrożenie dla naszych terenów – mówi Piotr Grefling.

Zgodnie z rekomendacją Wód Polskich obecnie działania służb skupione są na ujściu rzeki. Jest ono udrażniane.