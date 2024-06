Kurtyny wodne przyniosą ochłodę

Kurtyny wodne zostały uruchomione na Starym Mieście - między katedrą a Ratuszem Staromiejskim, na Placu Dworcowym oraz na Placu Jagiellończyka.

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Elbląg przygotowuje miasto na prognozowane upały. Ponad 30 stopni Celsjusza może dać się we znaki. W takich dniach szukamy trochę ochłody. Pomogą w tym kurtyny wodne. To popularne rozwiązanie, przynoszące ulgę mieszkańcom i turystom. Można dzięki temu ochłodzić dłonie, twarz, albo po prostu przejść pod kurtynę, by poczuć orzeźwienie. W przeciwieństwie do fontann kurtyny wodne korzystają z otwartego obiegu wody. Jest to atrakcja szczególnie lubiana przez dzieci.

Wszystkie kurtyny funkcjonować będą od godz. 11-tej do 18-tej. Ustawienie kurtyn codziennie uzależnione będzie od warunków pogodowych.

Jednocześnie Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotował praktyczne informacje dla elblążan nt. zachowania się podczas upałów.

• unikaj przebywania na słońcu w porze największego nasłonecznienia tj. w godz. od 10.00-17.00,

• osoby z chorobami układu krążenia nie powinny wychodzić z domu w ww. godzinach,

• chroń twarz i głowę poprzez noszenie kapelusza lub czapki z daszkiem w jasnych kolorach,

• chroń oczy, noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV,

• smaruj skórę kremem z filtrem UV kilka razy dziennie;

• należy chronić bezwzględnie przed przebywaniem na słońcu niemowlęta i małe dzieci,

• pić dużą ilość napojów dziennie (woda, napoje niesłodkie i niegazowane),

• pamiętaj, aby mieć przy sobie wodę dla dzieci, gdyż one odwadniają się najszybciej,

• unikaj picia kawy i napojów z dużą ilością cukru – powodują one odwodnienie organizmu

• unikaj picia alkoholu – powoduje dalsze odwodnienie organizmu,

• ubierać się w przewiewną, nie opinającą ciało odzież z naturalnych tkanin (bawełna, len), kolory jasne, ubranie powinno zakrywać większą część ciała,

• noś luźne nie kryte obuwie, w domu i w pracy używaj zmiennego obuwia,

• spożywać lekkostrawne, niezbyt obfite posiłki,

• nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru nawet na chwilę w zamkniętym nagrzanym samochodzie!

W przypadku wystąpienia symptomów udaru cieplnego tj. znacznego osłabienia, wystąpienia dreszczy lub gorączki, potów, omamów lub omdleń, płytkiego i szybkiego oddechu – zgłoś się do lekarza lub wezwij Pogotowie Ratunkowe – Nr 112 lub 999.



Prognozę pogody zawsze warto śledzić np. tutaj.