Kwestowali na rzecz elbląskiego hospicjum

Ponad 600 wolontariuszy w sobotę i niedzielę kwestowało w Elblągu i regionie na rzecz Hospicjum Elbląskiego. W zamian za datki do puszek mieszkańcy otrzymywali żonkile, symbol nadziei dla ciężko chorych pacjentów. Zobacz zdjęcia.

Pola Nadziei odbywają się w Elblągu i regionie od 2004 roku. W tegorocznej akcji uczestniczyło ponad 600 wolontariuszy. - Już w sobotę nasi wolontariusze stawili się w sklepach i na ulicach Elbląga, a w niedzielę w kościołach. Wielu mieszkańców z pewnością zauważyło wolontariuszy pod kościołami w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Rogajnach, Gronowie Elbląskim, Zwierznie, Jeziorze, Jarnołtowie, Błudowie i Młynarach, którzy z całych sił wspierali tę akcję. Tak pięknie widzieć, jak młodzi i starsi ludzie łączą siły w imię szczytnej idei. Dziękujemy za każdą złotówkę. Obecnie podsumowujemy zbiórkę - informuje Anna Podhorodecka, członkini Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Przypomnijmy, że tegoroczną akcję zakończy impreza charytatywna - IV Bieg i Marsz Nadziei połączony z rodzinnym piknikiem, który odbędzie się 14 maja w Bażantarni. Obecnie na liście startowej jest 80 osób, zapisy potrwają do 8 maja. Impreza, organizowana przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu na stałe wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. W tym roku przewidziano pakiety startowe dla 300 osób, które będą miały do wyboru start w biegu na 5 i 10 km po leśnych ścieżkach Bażantarni lub w liczącym ok. 3 km marszu z wejściem na Górę Chrobrego. Odbędą się także biegi dla dzieci.

- Bieg Nadziei, połączony z piknikiem rodzinnym, jest jednym z wydarzeń Pól Nadziei. Akcję tę organizujemy w Elblągu od 2004 roku. To program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku – we wrześniu i październiku w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja. Ta akcja to naprawdę dobra lekcja empatii – informuje Anna Podhorodecka.

