IV Bieg Nadziei na rzecz hospicjum. Zapisz się!

14 maja w Bażantarni odbędzie się IV Bieg Nadziei na rzecz Hospicjum Elbląskiego, połączony z rodzinnym piknikiem. Właśnie ruszyły zapisy.

Impreza, organizowana przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu na stałe wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. W tym roku przewidziano pakiety startowe dla 300 osób, które będą miały do wybory start w biegu na 5 i 10 km po leśnych ścieżkach Bażantarni lub w liczącym ok. 3 km marszu z wejściem na Górę Chrobrego. Odbędą się także biegi dla dzieci.

- Bieg Nadziei, połączony z piknikiem rodzinnym, jest jednym z wydarzeń Pól Nadziei. Akcję tę organizujemy w Elblągu od 2004 roku. To program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku – we wrześniu i październiku w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest wsparcie opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, a także szeroko pojęta edukacja. Ta akcja to naprawdę dobra lekcja empatii – informuje Anna Podhodorecka z Hospicjum Elbląskiego im. Aleksandry Gabrysiak.

Pola Nadziei rozpoczną się od kwest w Elblągu - w dniach 22-23 kwietnia. Odbędą się także zajęcia edukacyjne, organizowane przez Bibliotekę Elbląską, a zakończeniem akcji będzie IV Bieg Nadziei, z którego wpisowe zostanie przekazane na wsparcie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Zapisy na imprezę właśnie ruszyły, wpisowe wynosi 60 zł. Start do biegów i marszu oraz meta będą usytuowane na dużej polanie przy ul. Sybiraków. Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają pamiątkową koszulkę oraz medal.

Partnerem biegu jest elbląski oddział Banku PKO BP. Patronat honorowy na IV Biegiem Nadziei objął prezydent Elbląga i nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg. Patronat medialny sprawuje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Link do zapisów znajdziecie tutaj