Lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom gotują za darmo

- Również dla nas jest to trudny czas, ale warto pomóc tym, co mają teraz jeszcze ciężej. Postanowiliśmy, że będziemy gotowali dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek. Chociaż w ten sposób możemy im pomóc i podziękować - mówi Krzysztof Szczypski, właściciel restauracji „Studnia Smaków”. Już w środę (18 marca) posiłki trafiły na odział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz do ratowników z bazy przy ul. Orzeszkowej.

- To była decyzja całego zespołu. Postanowiliśmy iść wzorem restauracji z wielu innych miast i pomóc tym, którzy walczą o nasze zdrowie i życie - mówi Krzysztof Szczypski, właściciel restauracji Studnia Smaków, która od środy (18 marca) gotuje za darmo dla elbląskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Posiłki trafiły już na Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, do ratowników medycznych z bazy przy ulicy Orzeszkowej w Elblągu, a w czwartek mają je otrzymać również lekarze i personel oddziału zakaźnego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

- Jak to działa? Zadzwoniliśmy do kilku znanych nam lekarzy, byli przecież wcześniej naszymi klientami. Spytaliśmy, gdzie najpilniej przydałaby się tego typu pomoc. Tak trafiliśmy na oddział ratunkowy i do ratowników na ulicę Orzeszkowej. Ustaliśmy oczywiście dla ilu osób potrzebne są posiłki, nasi kucharze je ugotowali i zawieźliśmy. Spotkaliśmy się z ogromną wdzięcznością, przesyłano nam podziękowania. A my po prostu jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy pomóc - mówi Krzysztof Szczypski.

Zdjęcia z profilu fejsbukowego Studni Smaków

Restauracja Studnia Smaków zachęca inne, by przyłączały się do akcji.

- W ten skromny sposób chcemy wyrazić naszą wdzięczność dla całego personelu medycznego, który w tym trudnym dla nas okresie walczy na pierwszej linii frontu. Mamy nadzieję, że wszystko smakowało i dodało wam siły do działania. Dołączcie do nas i dajmy znać pracownikom medycznym, że nie są sami – czytamy w poście na profilu społecznościowym Studni Smaków.

W czwartek (19 marca) personel oddziału ratunkowego szpitala wojewódzkiego dostał też wielki garnek bigosu od elbląskiego baru Abis.

- Z całego serca doceniamy ten piękny gest. My nie mamy teraz czasu nawet myśleć o gotowaniu, naprawdę to wspaniale, że ktoś myśli o tym za nas. To dla nas ważne. Bardzo dziękujemy - mówi Tomasz Lichacz, zastępca koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Gar gorącego bigosu przywiózł z Abisu pan Sławek.

- Trzeba sobie pomagać. Niech lekarze, pielęgniarki i cały personel wie, że o nich myślimy - mówi mężczyzna.