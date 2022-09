Leśne Arboretum Warmii i Mazur (Na spacer z portEl.pl, odc. 17)

fot. Aleksandra Niziołek

W Kudypach znajduje się największy ogród botaniczny w województwie Warmińsko-Mazurskim. Ten wyjątkowy kompleks leśny to doskonałe miejsca do spacerowania. Setki okazów rośli tworzą tu wyjątkową scenerię. To z pewnością jedno z tych miejsc, gdzie chce się wracać i obserwować zmieniającą się z porami roku przyrodę. Zobacz zdjęcia.

Historia Arboretum

Historia tego miejsca sięga roku 1983, kiedy po wichurach część drzewostanu uległa zniszczeniu. Kilka lat później, bo w 1989 roku podjęto decyzję o utworzeniu tu Arboretum, i zasadzono pierwsze 65 sadzonek. Aż ciężko sobie to wyobrazić, przy tym ogromie drzew i krzewów, jakie teraz tu można podziwiać. Teren całego obiektu to prawie 16 hektarów, a na zwiedzanie to spokojnie można przeznaczyć ok. 2-3 godzin. Zwiedzanie Arboretum

Warto zabrać ze sobą mapkę, która jest dostępna bezpłatnie przy kasach. Sam teren jest podzielony na kilka stref - ogród sensoryczny, ścieżka pszczelarza, zakątek zakochanych czy lapidarium. Ostatnia z wymienionych to ścieżka ze zbiorem głazów narzutowych z terenów województwa. Wszystkie są dobrze opisane, i co też fajna okazja dla lekcji przyrody w plenerze dla dzieciaków. Z kolei na ścieżce pszczelarza prezentowane są ule, które kiedyś były wykorzystywane. Można tu zobaczyć ule od tych najprostszych wydrążonych w pniach, aż po takie, jakie są stawiane obecnie.

Działy przyrodnicze

Widać, że wkładany jest tu ogrom pracy. Wiele gatunków jest opisanych, można także skorzystać z opcji zwiedzania z wirtualnym przewodnikiem, dzięki QR kodom. Sam teren ogrodu jest podzielony na kilka części. W dziale flory polskiej znajdują się gatunki drzew i krzewów gatunków rodzimych. Liczne zagajniki i kąciki obsadzone nimi są też ciekawą inspiracją, co można posadzić u

siebie w ogrodzie. W części kolekcyjnej można zobaczyć ponad 700 gatunków i odmian różnych roślin. Są tu piękne dziko rosnące róże, a także okazała klony czy drzewa iglaste. Ostatnia z części to las naturalny.

Kiedy się wybrać?

Leśne Arboretum jest czynne do końca października, sama chętnie się tam jeszcze wybiorę, żeby podziwiać już bardziej jesienną scenerię. Wejście na teren Arboretum to koszt 10 zł (bilet ulgowy 7 zł). Na miejscu jest spory, bezpłatny parking. Ścieżki i pomosty są tak przygotowane, że spokojnie można tu zabrać nawet szkraby w wózku. Są tu też liczne wiaty i miejsca, gdzie można

na chwilę odpocząć.

Aleksandra Niziołek