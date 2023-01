Licytuj dla WOŚP w Elblągu

Kolejny XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 29 stycznia. Do 18 stycznia można przekazywać gadżety na licytacje, które pojawią się między innymi na aukcjach Allegro. Swoje "trzy grosze" dołoży tutaj również redakcja portElu.

Przedmioty i inne propozycje na licytacje przyjmuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, znajdujące się w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (p. 26). Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9-16. Propozycje można również zgłaszać do Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Karowa 1 (budynek lodowiska - sekretariat) w godz. 8-15.

Elbląskie licytacje na Allegro powoli się rozkręcają. Co można zgłosić do licytowania? Nawet nietypowe rzeczy, które zainteresują kolekcjonerów. Dobrze jednak swoją propozycję przemyśleć...

- … żeby nie sprowadzić tego do pozbywania się niepotrzebnych rzeczy z domu, ale wyważyć, zaproponować coś fajnego, co nadaje się na licytację - mówi Adam Krause, szef elbląskiego sztabu WOŚP. Oczywiście licytacje to nie tylko przedmioty, mogą to być również usługi. - W zeszłym roku mieliśmy choćby lifting samochodów, wejścia na usługi kosmetyczne itd. - wymienia Adam Krause. Jak podkreśla szef elbląskiego sztabu orkiestry, zakończono już rekrutację wolontariuszy na kolejny finał. W Elblągu jest ich 450.

Trwają przygotowania do finału, wkrótce będą gotowe identyfikatory dla wolontariuszy, ruszają też sztabiki szkolne (które zagrają szybciej, bo finał WOŚP pokrywa się ponownie z feriami w regionie). Wkrótce podczas specjalnej konferencji prasowej mamy dowiedzieć się więcej o tym, jak będzie wyglądał "orkiestrowy" 29 stycznia w Elblągu.

Przypomnijmy. Hasło tegorocznej Orkiestry to "Chcemy wygrać z sepsą. Gramy dla wszystkich, małych i dużych".

"Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami" - podaje strona Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O elbląskim finale WOŚP więcej również tutaj.

Od redakcji:

Jak co roku nie zabraknie licytacji przygotowanych przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl. Tym razem na Allegro zaproponujemy voucher na artykuł sponsorowany na naszej stronie, czapkę „Niezły aparat” z konkursu Fotka Miesiąca i trzy portElowe kalendarze Fotki Miesiąca na 2023 rok. Dodajmy, że czapki i kalendarzy nie są do kupienia, stąd licytacje to jeden z niewielu sposób, by je zdobyć.