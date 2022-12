Zagraj z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 

„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!” – tak brzmi oficjalny temat XXXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 29 stycznia 2023 roku zagra również w Elblągu. Nie zabraknie zbiórek, licytacji, koncertów, wydarzeń artystycznych oraz wielu innych atrakcji. Każdy może zagrać w najfajniejszej Orkiestrze, nawet jeśli nie jest uzdolniony muzycznie.

W ramach Finału w Elblągu tradycyjnie na ulicach Starego Miasta stanie duża, plenerowa scena, z której rozbrzmiewać będzie muzyka. Poza głównymi punktami w programie znajdzie się kilkadziesiąt innych wydarzeń – swoje zaangażowanie cały czas deklarują kolejne szkoły, uczelnie, kluby, firmy i stowarzyszenia. Licznie zgłaszają się też chętni wolontariusze, a jak nim zostać?

Zostań wolontariuszem

Istnieją dwa sposoby: rekrutacja w Sztabie lub rekrutacja online. Pierwsza z nich odbywa się poprzez kontakt z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, znajdującym się przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 p. 26 (tel. 55 235 18 85). Wystarczy, że odwiedzicie wskazany adres zabierając ze sobą zdjęcie, dowód/legitymację oraz podając swój numer telefonu i adres mailowy. Osoby nieletnie powinny zgłosić się do Sztabu z opiekunem prawnym. Sztab jest dyspozycyjny od poniedziałku do piątku między godz. 9 a 16.

Rekrutacja online jest najszybszą formą rejestracji. Wystarczy przejść na adres wolontariusz.wosp.org.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, posługując się numerem elbląskiego Sztabu – 6309. Po wysłaniu zgłoszenia należy poczekać na odpowiedź Sztabu, który potwierdzi dane osobowe oraz nadanie nr identyfikatora. Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zarejestrować się jako wolontariusz. W tym wypadku opiekun musi założyć konto "Opiekuna wolontariusza". Wolontariusz, który nie ukończył 16-go roku życia, kwestuje w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.

Wolontariusz ma trzy możliwości prowadzenia zbiórek: tradycyjnie do puszki, w Internecie za pomocą eSkarbonki lub łącząc te dwie formy – zbierać zarówno do tradycyjnej skarbonki, jak i do swojej eSkarbonki.

Załóż sztabik

Od wielu lat elbląskie Finały nieodzownie związane są ze sztabikami, które grają w elbląskich szkołach, przedszkolach. I tym razem zapraszamy Państwa do współtworzenia elbląskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak założyć lokalny sztabik? To bardzo proste, wystarczy kliknąć w link: sztabiki.wosp-elblag.pl. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku o udzielenie zgody na organizację imprezy wraz z jej programem, a także skan podpisanego regulaminu, należy przesłać na adres email: wosp.elblag@gmail.com.

Przekaż gadżety na licytację

Gadżety, koszulki, książki, płyty, upominki czy talony na wszelkiego rodzaju usługi. Te i wiele innych fantów można przekazać na licytację, podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które będą potem licytowane na aukcjach allegro, w lokalnych sztabikach oraz podczas imprez centralnych. Przedmioty i inne propozycje przyjmuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, znajdujące się w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (p. 26). Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9-16.

Zostań sponsorem Finału

Wiele instytucji oddaje cenny czas i pełne zapału serca w celu zorganizowania imprezy na szeroką skalę, popierając szczytny cel Jurka Owsiaka. Niestety, sam zapał nie wystarcza nam do zaspokojenia wielu potrzeb imprezy. W związku z tym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych firm i przedsiębiorców z prośbą o finansowe wsparcie organizacji Finału. Środki te przeznaczone zostaną na produkcję wielkoorkiestrowych gadżetów oraz przygotowania całego zaplecza logistycznego Finału w Elblągu. Gadżety te będą licytowane na scenie głównej oraz w lokalnych sztabikach w naszym mieście, a także pobliskich miejscowościach. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ze swojej strony postaramy się jak najlepiej promować Państwa Firmę podczas Finału. Jeśli jesteś zainteresowany – skontaktuj się z nami mailowo wosp.elblag@gmail.com lub telefonicznie 55 625 63 20.