Lodowe kule nad Zalewem

Lodowe kule we Fromborku (fot. Marek Lewski)

Na plaży we Fromborku pojawiły się morzkulce (zwane też morszkulcami). To lodowe kule, powstające w wyniku mrozu i wiatru. Te znad Zalewu Wiślanego są wielkości futbolówki lub piłki do szczypiorniaka. Zobacz zdjęcia.

Zdjęcia morszkulców, wykonane w sobotę, przesłał do naszej redakcji elbląski fotograf Marek Lewski. To nietypowe, rzadko występujące w Polsce, zjawisko można podziwiać we Fromborku. Jak powstają morszkulce? – Musi być temperatura powietrza poniżej zera, temperatura wody także około zera i, rzecz jasna, fale. Przy spokojnej wodzie taki fenomen nie zachodzi – podkreśl Agnieszka Harasimowicz z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW w rozmowie z Radiem Gdańsk. Dodając, że to zjawisko raczej charakterystyczne dla jezior w Ameryce Północnej czy w Finlandii. National Geographic Polska cytuje w tej sprawie pasjonata meteorologii Jarosława Turałę, autora fanpage'a „Sorry, taki mamy klimat”: - Tworzą się one (kule – przyp. red.) wtedy, kiedy mieszają się - przechłodzona woda, błoto pośniegowe lub śnieg oraz śryż, czyli tzw lód prądowy. Im wyższy prąd rozbijający te mieszaninę o brzeg, tym większe tworzą się kule- wyjaśnia Jarosław Turała.

oprac. RG