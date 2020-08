Logistycy pamiętają o tych, którzy odeszli na wieczną wartę

Żołnierz wypowiada słowa Roty przysięgi „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam …. w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić". 16. Pułk Logistyczny pamięta o swoim żołnierzu, kpr. Krystianie Andrzejczaku, który zginął 21 sierpnia 2004 r. podczas misji w Iraku.

Kpr. Krystian Andrzejczak (ur. 27 kwietnia 1981 r.) w 2004 roku po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, rozpoczął służbę nadterminową na stanowisku sanitariusza w 16. Żuławskim Batalionie Remontowym w Elblągu. Podczas służby w ramach III zmiany PKW w Iraku brał czynny udział w patrolach i konwojach wykonywanych w warunkach wysokiego zagrożenia, niosąc pomoc poszkodowanym żołnierzom sił koalicyjnych oraz ludności irackiej. Zginął 21 sierpnia 2004 roku w wyniku wybuchu ładunku IED w okolicach Al-Hilli. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność, awansowany do stopnia kaprala oraz wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. 16. Pułk Logistyczny w Elblągu, który kontynuuje tradycje batalionu remontowego, pamięta o swoim poległym koledze. - Żołnierze misji pokojowych i stabilizacyjnych przyczyniają się do tego, by na świecie panował pokój, co w konsekwencji daje poczucie bezpieczeństwa także nam, obecnym tu w Polsce – mówi Dowódca 16 plog płk Piotr Pankowski.

- Kpr. Krystian Andrzejczak niósł w Iraku pomoc poszkodowanym kolegom, a także lokalnej ludności. Swoje zadania wykonywał z wielkim zaangażowaniem i na najwyższym poziomie. Stał na straży zdrowia i życia, poświęcając własne – mówi dowódca 16 plog płk Piotr Pankowski. – „Non omnis moriar” - cytat z Horacego, który oznacza „nie wszystek umrę” – przypomina o tym, że póki trwa pamięć, nikt nie odchodzi na zawsze. O naszych żołnierzach, poległych podczas służby poza granicami kraju nigdy nie zapomnimy – zapewnia płk Pankowski. – Zapalamy znicze na ich grobach [8 czerwca 2004 r. w Iraku poległ kpr. Andrzej Zielke, również żołnierz 16. Żuławskiego Batalionu Remontowego], w zadumie pochylamy głowy i oddajemy honory przed pamiątkowymi tablicami, które znajdują się na terenie jednostki przy ul. Łęczyckiej. Dziś kolejna smutna rocznica i data, która na zawsze została wyryta w naszej pamięci: Spocznij, kapralu!