Lokalni teraz bardziej wirtualni

Z konieczności, ale i z chęci poszukiwania aktualnych i ciekawych informacji, stan epidemii powoduje, że jeszcze intensywniej poruszamy się po świecie wirtualnym, także w jego lokalnym wymiarze.

Ostrzegator, przyrost o 20%

Jeszcze do niedawna użytkownikami elbląskiego Ostrzegatora było około 6.800 mieszkańców, w ostatnim czasie liczba osób które zainstalowały aplikację wzrosła o 20%. To dobre narzędzie, dzięki któremu na bieżąco można otrzymywać ważne lokalne informacje kierowane do mieszkańców w okresie epidemii.

Więcej informacji nt. Ostrzegatora i możliwości jego pobrania poniżej:

https://elblag.eu/index.php/mieszkancy/14599-ostrzegator-w-czasie-epidemii-wazne-lokalne-informacje



Biblioteka, Muzeum, Galeria EL, EOK - w poszukiwaniu lokalnej e-kultury

Na swoje strony, do wirtualnego czytania, słuchania, zwiedzania i na wykłady, zapraszają elbląskie instytucje kultury.

- Biblioteka Elbląska zaprasza na swoje profile na Facebook’u: oficjalny, Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, a także Pracowni Konserwacji. Możliwy jest także dostęp do Czytelni Wirtualnej, potrzebne linki znajdują się poniżej:

https://www.facebook.com/BibliotekaElblaska

https://libra.ibuk.pl/

http://pracownia-konserwacji.blogspot.com/

Informacje o aktualnych działaniach Biblioteki Elbląskiej można uzyskać pod nr tel. 55 625 60 12



- Muzeum Archelogiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do wirtualnego zwiedzania swoich przestrzeni, kto chce dokładniej przyjrzeć się konkretnym obiektom może zajrzeć na stronę Regionalnej Pracowni Digitalizacji

Wirtualne zwiedzanie dostępne pod linkiem:

https://my.matterport.com/show/?m=ZQxWwDYsb1i

Zdigitalizowane obiekty muzealne dostępne na stronie internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji:

http://www.cyfrowewm.pl/obiekty/partner/1/muzeum-archeologiczno-historyczne-w-elblagu?fbclid=IwAR0f6dyAOjjSJu18kiGrhutAkOwzdLBlf0Q2-RfM3vEFiH44cfLcLxmWPdk

strona Muzeum www.muzeum.elblag.pl

Aktualnie trwają przygotowania do opracowania spaceru 3D po budynku Gimnazjum.



- Centrum Sztuki Galeria EL przeprowadziła jeszcze transmsję on-line ze swojego wernisażu, natomiast teraz zaprasza na Wykłady o Sztuce | Site Specific.

Pierwszy film został opublikowany na kanale youtube Galerii EL, w tej chwili montowany jest już drugi film: https://www.youtube.com/watch?v=nl7xBmS3h44

http://galeria-el.elblag.eu/

https://www.facebook.com/GaleriaEL



- Elbląska Orkiestra Kameralna na swoim kanale youtube zachęca do odsłuchiwania fragmentów swoich minionych koncertów: https://www.youtube.com/channel/UChOUdUNjt7IkQroOBM_5WRw

A już wkrótce na stronie facebook’owej EOK zaczną się pojawiać filmki z krótkimi utworami nagrywanymi teraz z domu przez elbląskich kameralistów, zachęcamy do śledzenia: https://pl-pl.facebook.com/elblaskaorkiestrakameralna/