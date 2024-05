„Nie marnuj, napraw, wymień”

- W końcu postanowiłam skorzystać z tej akcji, to mój pierwszy raz na festynie, póki co mam pozytywne odczucia, bo można oddać rzeczy, ewentualnie wymienić na coś innego czy wybrać kwiatka - mówi pani Justyna, którą spotkaliśmy na sobotnim festynie z okazji XV Elbląskich Dni Recyklingu. Zobacz zdjęcia.

Festyn organizowany przez Zakład Utylizacji Odpadów z okazji Elbląskich Dni Recyklingu, o którym wspominaliśmy to już tradycja. W sobotę (25 maja) kolejki ustawiły się na placu Jagiellończyka jeszcze przed godziną 10. Mieszkańcy mogli oddać między innymi zbędny sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, makulaturę, zakrętki, puszki, szkło czy baterie, w zamian zbierając punkty, które później wymienia się na rośliny.

- Mąż wcisnął mi starą drukarkę, stary kaseciak, grzałki i ładowarki od telefonów - mówi pani Jolanta. - Z 15 lat to leżało, myślałam, że może jeszcze się coś przyda, na festyn przychodzę co roku i w końcu postanowiliśmy to oddać. Interesują mnie rośliny, chciałabym wiśnię. Mam nadzieję, że uda się uzbierać punkty, żeby ją dostać.

- Telewizory, odkurzacze, stara mikrofalówka - wymienia za to pani Justyna. - Telewizor to chyba 13 lat u nas zawadzał, w końcu postanowiłam skorzystać z tej akcji. To mój pierwszy raz na festynie, póki co mam pozytywne odczucia, bo można oddać rzeczy, ewentualnie wymienić na coś innego czy wybrać kwiatka.

(fot. Anna Malik)

Wielu mieszkańców chętnie oddawało też zakrętki, baterie, makulaturę i puszki. - Przyniosłem korki i baterie zbierane przez cały rok - przyznaje pan Adrian. - Na festyn przychodzę regularnie i mam bardzo pozytywne odczucia. Zawsze takie rzeczy w domu zbieramy, czy do szkoły dla dzieci, czy właśnie tu, właściwie nie ma to różnicy, gdzie oddajemy.

- Wnuczka przez cały rok zbierała korki, oddajemy też stary komputer i laptopy - dodaje pani Sylwia, z całym wózkiem pełnym reklamówek z rzeczami do oddania.

Festyn jest skierowany nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci, które bezpłatnie mogą skorzystać z różnych atrakcji, takich jak dmuchane zabawki, balony czy tatuaże. Wartością merytoryczną są warsztaty na temat recyklingu i zajęcia manualne. Na scenie zaś można było zobaczyć występy z dzieci elbląskich szkół oraz przedszkoli.