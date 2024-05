Apteki z receptą na pigułkę „dzień po”

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, z którymi podpisał umowę na realizację pilotażu usług farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Na razie nie ma na niej żadnej apteki z Elbląga (najbliższa jest w Malborku), lista jest na bieżąco aktualizowana w dni powszednie.

W serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ – pacjent.gov.pl – pojawiła się mapa aptek, z którymi Fundusz podpisał umowy na realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcji awaryjnej). Dotychczas do pilotażu zgłosiło się blisko 770 aptek (dane na 24 maja), które złożyły wnioski lub już podpisały umowy z Funduszem – informuje NFZ.

Informacje o aptekach, które realizują pilotaż są podane w podziale na województwa. Mapa zawiera dane o nazwie apteki oraz jej adresie. Na razie na mapie nie ma żadnej apteki w Elblągu, najbliższa jest w Malborku.

Apteki przez cały czas mogą zgłosić się do programu pilotażowego. Nabór jest otwarty i prowadzą go Oddziały Wojewódzkie NFZ. Aby maksymalnie ułatwić przystąpienie do programu wnioski są przyjmowane elektronicznie.

Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia antykoncepcja awaryjna jest od 1 maja dostępna dla osób od 15. roku życia na podstawie recepty farmaceutycznej. W aptekach, które przystąpią do programu, farmaceuta będzie mógł wystawić receptę farmaceutyczną na antykoncepcję awaryjną, która zawiera w swoim składzie octan uliprystalu. Octan uliprystalu hamuje lub opóźnia owulację. Dzięki temu nie dopuszcza do zapłodnienia.

„Przygotowaliśmy rozwiązanie, które nie jest idealne, ale jedyne możliwe i zgodne z prawem. Pilotaż nie tylko ułatwia dostęp do antykoncepcji awaryjnej, ale jest też programem edukacyjnym. To bezpieczna tabletka z punktu widzenia medycznego i akceptowalna z punktu widzenia etycznego” – mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Pilotaż akcji potrwa do 30 czerwca 2026 r.

Mapę z aptekami, które biorą udział w pilotażowym projekcie znajdziecie tutaj.