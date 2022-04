Łoś na parkingu w CH Ogrody

Do nietypowej sytuacji doszło dziś po godz. 8 na górnym parkingu CH Ogrody, gdzie pojawił się łoś. Zwierzę zostało już uśpione i wkrótce wróci na wolność. Zobacz zdjęcia.

O tym zdarzeniu zostaliśmy poinformowani przez naszego czytelnika. Policja i ochrona centrum handlowego zablokowała wjazd na górny parking, po czym wezwano weterynarza, który uśpił łosia. Do podniesienia i załadunku łosia do samochodu wezwano także strażaków. Zwierzę zostanie wypuszczone na wolność do lasu.

Zobacz film nagrany przez naszego Czytelnika z sąsiedniego wieżowca. Jeśli nie widzisz filmu, kliknij link.