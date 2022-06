Łoś zginął na ogrodzeniu

Tragicznie zakończyła się wędrówka młodego łosia po Braniewie. Zwierzę próbowało przeskoczyć ogrodzenie kościelnego parku w Braniewie przy ulicy Świętokrzyskiej i utknęło na prętach ogrodzeniowych. Niestety nie przeżyło - informują braniewscy strażacy.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 6. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie zostali wezwani do łosia, który zawisł na ogrodzeniu, jego ciało przebiły metalowe pręty. Martwe zwierzę z ogrodzenia zdjęli braniewscy strażacy z wykorzystaniem pojazdu specjalnego wyposażonego w żuraw hydrauliczny. W działaniach uczestniczyli również braniewscy policjanci.

Łoś jest największym przedstawicielem rodziny jeleniowatych, a także należy do największych ssaków lądowych Europy. Jest zwierzęciem roślinożernym. Samiec (byk) osiąga 540-740 kg masy ciała, a wysokość od 1,5 m do ponad 2 m. Największy zanotowany osobnik, znaleziony w 1897 roku, mierzył 2,34 m, ważył 825 kg, jego poroże miało rozpiętość 199 cm. Samica (łosza, klępa) jest niższa i lżejsza, osiąga masę około 400 kg.