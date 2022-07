„Lotnictwo w Elblągu” na spacerze z PTTK

Czwarty spacer w ramach cyklu darmowych spotkań dla mieszkańców, turystów oraz wszystkich zainteresowanych historią Elbląga będzie dotyczył lotnictwa w mieście.

Spacery prowadzone są przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej a także przy współpracy zaproszonych gości, historyków, właścicieli obiektów oraz pasjonatów historii.

Elbląskie związki z lotnictwem tak naprawdę zaczynają się już w 1912 roku, kiedy to z powodu braku paliwa awaryjnie ląduje samolot pilotowany przez Otto „Franza” Stiefvattera. Już w następnym roku powstaje małe kameralne lotnisko. Historia późniejsza to już czasy Rzeszy Niemieckiej, a po drugiej wojnie światowej krótki epizod z Rosjanami i już czasy funkcjonowania Wojska Polskiego na lotnisku elbląskim. Rok 1957 to już początki działalności miłośników lotnictwa cywilnego.

Podczas wizyty na lotnisku, będzie możliwość skorzystania z lotów zapoznawczych/widokowych według zasad podanych na stronie Aeroklubu Elbląskiego.

O historii elbląskiego lotnictwa dowiemy się podczas sobotniego spaceru prowadzonego przez Leszka Marcinkowskiego przy wsparciu członków Aeroklubu Elbląskiego.

Spotkanie:

- 23.07.2022 r. (sobota)

- godz. 10:00

- miejsce zbiórki: wyjście z tunelu dworca PKP od strony ul. Lotniczej

Wakacyjny cykl Sobót związany jest z „Popularyzacją krajoznawstwa oraz wspieraniem różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na szlaku parków”, jako zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Elbląg.