UWAGA!

Lustrzany brzeg Fotką Października

 Elbląg, Lustrzany Brzeg, autor: Nikar
Lustrzany Brzeg, autor: Nikar

Fotką Października zostało zdjęcie o tytule „Lustrzany brzeg”. Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor o nicku Nikar otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na październikową edycję konkursu Fotka Miesiąca Czytelnicy przesłali 82 zdjęcia wśród nich 32 wyszło z poczekalni. Wygrała fotka z tytułem "Lustrzany brzeg", choć trzeba przyznać, że w tej edycji głosy członków jury były wyjątkowo rozproszone.

- Widok na biurowiec Porto Vista to jeden z ulubionych motywów fotograficznych Elblążan. Postanowiliśmy nagrodzić autora, który wykorzystał sprzyjające warunki pogodowe, by zaprezentować do miejsce w ciekawym ujęciu - uzasadnia wybór Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu

 

W nagrodę autorka/autor o nicku Nikar otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureata o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwycięzcy.

 

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

 

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Przed budowa takie były plany związane z tym budynkiem, nowoczesność, rozwój Elbląga, bodziec a wyszło jak zawsze w tej zgnilej wiosce, nie ma tu rządzących z wizja, zapałem, tak samo z portem wielkie zapowiedzi bum a będzie..... !!!! Hashtagi: #Nowatkowskimaciej@wp.pl
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    Elblazaninq(2026-11-16)
Reklama