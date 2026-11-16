Lustrzany brzeg Fotką Października

Fotką Października zostało zdjęcie o tytule „Lustrzany brzeg”. Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor o nicku Nikar otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na październikową edycję konkursu Fotka Miesiąca Czytelnicy przesłali 82 zdjęcia wśród nich 32 wyszło z poczekalni. Wygrała fotka z tytułem "Lustrzany brzeg", choć trzeba przyznać, że w tej edycji głosy członków jury były wyjątkowo rozproszone.

- Widok na biurowiec Porto Vista to jeden z ulubionych motywów fotograficznych Elblążan. Postanowiliśmy nagrodzić autora, który wykorzystał sprzyjające warunki pogodowe, by zaprezentować do miejsce w ciekawym ujęciu - uzasadnia wybór Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu

W nagrodę autorka/autor o nicku Nikar otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureata o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwycięzcy.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników