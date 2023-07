Majątki szefów elbląskich spółek pod lupą

Co zmieniło się w majątkach szefów elbląskich spółek od 2021 roku? Ile zarobili w 2022 roku? Przejrzeliśmy ich oświadczenia majątkowe, wybierając najciekawsze naszym zdaniem dane.

Elbląg ma udziały w kilkunastu spółkach, w większości z nich stuprocentowe, a więc w całości należą one do samorządu, czyli wszystkich mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować na portEl.pl najważniejsze informacje z oświadczeń majątkowych prezesów i dyrektorów tych spółek, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej za rok 2022. Przedstawiamy je w kolejności alfabetycznej. Porównujemy też, co zmieniło się w oświadczeniach przez ostatni rok. Dodajmy, że w 2022 roku nie doszło do personalnych zmian na niżej wymienionych stanowiskach

Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu

oszczędności: 20 tys. zł (mniej o 30 tys. zł niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 76 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność, wartość mieszkania wzrosła o 50 tys. zł); mieszkanie o pow. 55,8 m kw. i wartości 450 tys. zł (współwłasność po raz pierwszy wpisane do oświadczenia majątkowego w 2022 r.)

wynagrodzenie w 2022 r.:143,5 tys. zł (jako dyrektor spółki, więcej o 30 tys zł niż w 2021 r.), 77,6 tys. zł (emerytura, więcej o 2,5 tys. zł). W sumie o 32,5 tys. zł więcej niż w 2021 r.

samochód: ford kuga (2013)

kredyty: 40 tys. zł (zobowiązanie wobec córki jako ostatnia rata za mieszkanie). W 2021 r. nie miał takich zobowiązań.

Marek Cymerys, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

oszczędności: 50 tys. zł, więcej o 30 tys. zł niż w 2021 r.

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 750 tys. zł (udział 50 proc., bez aktualnej wyceny), mieszkanie o pow. 47,8 m kw. i wartości 500 tys. zł (udział 50 proc. małżeńska, bez aktualnej wyceny); działka niezabudowana o pow. 986 m kw. i wartości 40 tys. zł (udział 25 proc, bez aktualnej wycenył). Liczba nieruchomości bez zmian

wynagrodzenie w 2022 r.: 160,3 tys. zł (o ok. 41 tys. więcej niż w 2021 r.)

samochód: Ford C max (2016, 50 proc. udziału), peugeot 308 (2014 r., 50 proc. Udziału)

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 32,3 tys. franków szwajc.); gotówkowy (do spłaty 14,7 tys. zł)

Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

oszczędności: ok. 250 tys. zł (o 247 tys. zł więcej niż w 2021 r.), ok. 72,5 tys. dolarów USD (o 68 tys. USD więcej), ok. 5 euro, ok. 105 koron czeskich. Akcje o wartości 200 zł, konto IKZE ok. 18,5 tys. zł (więcej o 15 tys. zł niż w 2021 r.), ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – ok. 36,8 tys.zł (o ok. 1 tys. zł więcej), rachunek PPE – ok. 28 tys. zł ( o ok. 18 tys. zł więcej), fundusze inwestycyjne – ok. 140 tys. Zł (rok temu nie było). W sumie ok. 290 tys. zł i 68 tys. USD więcej niż w 2021 r

nieruchomości: nie ma. W 2021 roku miał dom o pow. 185 m kw i wartości 1,39 mln zł (1/2 udziału)wraz z działką i udziałem w drodze.

wynagrodzenie w 2022 r.: 246,4 (o 27 tys. zł więcej niż w 2021), dochód z tytułu dywidend z funduszy - 4,2 tys. zł (w 2021 roku dywidendy nie było)

samochód: mazda 6 (2016)

kredyty: limit w karcie kredytowej – 65 tys. zł, spłacił kredyt hipoteczny za dom.

Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów

oszczędności:26 tys. zł ( o 41 tys. mniej niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60 m kw. i wartości 250 tys. zł (współwłasność, wartość wzrosła o 20 tys. zł); mieszkanie o pow. 61,9 m kw i wartości 473 tys. Zł (współwłasność, nie było go w oświadczeniu za 2021 r.). Ubyło za to mieszkanie 38,4 m kw. ; Trzy działki budowlane każda o powierzchni ok. 0,02 ha i wartości 45 tys. zł (wszystkie współwłasność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2022: 148,4 tys. zł (o 28 tys. zł więcej niż w 2021 r.)

samochód: mazda CX-5 (2019, współwłasność), bez zmian

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 110 tys. zł), zaciągnięty w 2022 r. Spłacił wcześniejszy kredyt mieszkaniowy.

Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

oszczędności: 52,5 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 7,5 tys. niż w 2021 r.),

500 euro (więcej o 50 niż w 2021 r.), 410 USD (mniej o 90 niż w 2021 r.), 200 koron szwedzkich (mniej o 3800 koron niż w 2021 r.). W 2021 r. miał też korony norweskie.

Akcje spółek na kwotę 12,4 tys. zł (w 2021 r. 6,7 tys. zł), jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i obligacje skarbu państwa - 14,2 tys. zł (o 300 zł więcej niż w 2021 r.). Wszystkie oszczędności wspólnie z żoną.

nieruchomości: dom o pow. 103 m kw i wartości 500 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), gospodarstwo rolne o pow. 1,33 ha i wartości 30 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), dwie działki budowlane o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2022 r. 170,8 tys. zł (jako prezes EPWiK), 100 zł dochodu z akcji, 1,7 tys. - dochód z płatności za grunty rolne. Dochód z PWSZ - 11,2 tys. zł, dochód ze sprzedaży miodu z własnej pasieki - 2,8 tys. zł, dopłaty i dofinansowanie na zakup sprzętu pszczelarskiego - 2,2 tys. W sumie 189 tys. zł, o 153 tys. więcej niż w 2021 roku. Dodajmy, że prezesem EPWiK jest od listopada 2021, wcześniej pracował tylko na PWSZ w Elblągu.

samochód: mitsubishi lancer (2014), mitsubishi spec star (2018), dacia duster (2015). Ostatniego auta nie było w oświadczeniu za 2021 r.

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 107 tys. zł), samochodowy (do spłaty 1,4 tys. zł). Dwie karty kredytowe o zadłużeniu 1,6 tys. zł (kart w oświadczeniu za 2021 r. nie było)

Agnieszka Nowińska, prezes Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

oszczędności: 30 tys. zł (bez zmian), 500 euro (w oświadczeniu z 2021. nie było); konto IKZE: ok. 89 tys. zł (więcej o ok. 12 tys. zł niż w 2021 r., wspólnie z mężem)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości ok. 200 tys. zł (współwłasność, wartość wpisana bez zmian) z działką o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą o łącznej wartości ok. 370 tys. zł (wartość bez zmian);

wynagrodzenie w 2022 r.: 113,9 tys. zł (o 10 tys. zł więcej niż w 2021 r.), świadczenie chrobowe - 3,2 tys. zł (w oświadczeniu z 2021 r. nie było), emerytura - 17,4 tys. zł (przeszła na emeryturę w 2022 r., nadal pracuje jako prezes ETBS). W sumie o ok. 30 tys. więcej niż w 2021 r.

samochód: toyota avensis (2015) o wartości 52 tys. zł (bez zmian)

kredyty: nie ma

Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich

oszczędności: 20 tys. zł (o 26 tys. zł mniej niż w 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 42,8 m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość wyższa o 40 tys. zł w porównaniu z 2021 r.). Domek letniskowy w stylu angielskim (nie podano wyceny).

wynagrodzenie w 2022 r: 141,1 tys. zł (o 17 tys. zł więcej niż w 2021 r.), 622 zł – umowy zlecenie, praca wykładowcy i egzaminatora - 17,7 tys. zł (600 zł więcej niż rok wcześniej). W sumie więcej o ok. 18 tys. zł niż w 2021 r.

samochód: hyundai tuson (2006)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 92,8 m kw. i wartości 405 tys. zł (współwłasność małżeńska), wartość bez zmian

wynagrodzenie w 2022 r.: 117,5 tys. zł (o 14 tys. zł więcej niż w 2021 r.)

samochód: nie ma

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 359 tys. zł), konsolidacyjny (pozostało do spłaty 138,2 tys. zł)