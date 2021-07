Majątki władzy pod lupą

Co roku władze miasta są zobowiązane do wypełnienia oświadczeń majątkowych. Dziś publikujemy oświadczenia prezydenta Witolda Wróblewskiego, wiceprezydentów Janusza Nowaka i Michała Missana oraz skarbnik Rozalii Grynis i sekretarza miasta Artura Zielińskiego za 2020 rok.

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

oszczędności: 372,9 tys. zł, (współwłasność małżeńska); w porównaniu do ubiegłego roku oszczędności wzrosły o 47,1 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 71,6 m kw. o wartości 215 tys. zł, 27-metrowy garaż o wartości 30 tys. zł, 916-metrowa działka letniskowa z domkiem letniskowym o łącznej wartości 195 tys. zł (wszystkie nieruchomości - współwłasność małżeńska); brak zmian w porównaniu z rokiem 2019..

wynagrodzenie w 2020 r. : 112,1 tys. zł; w porównaniu do wcześniejszego roku prezydenta spadło o 50,8 tys. zł.

samochód: citroen C5 (2013), skoda fabia (2017), motocykl harley davidson sportster (2005)

kredyt: nie ma

Janusz Nowak, wiceprezydent

oszczędności: 200 tys. zł (współwłasność małżeńska); w porównaniu do 2019 roku oszczędności zmalały o 10 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 199 m kw. i wartości ok. 600 tys. zł wraz z działką pod domem o pow. 434 m i wartości 50 tys. zł (użytkowanie wieczyste); niezabudowana przylegająca działka o pow. 58 m kw. o wartości 11,6 tys. zł (użytkowanie wieczyste); niezabudowana działka rolna o pow. 0,23 ha i wartości 12 tys. zł. (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska). Stan bez zmian.

wynagrodzenie:128,6 tys. zł (urząd miejski, wiceprezydent otrzymał w ubiegłym roku nagrodę jubileuszową), dochód za pracę w radzie nadzorczej EPEC - 9 tys. zł; dochód za pracę w Radzie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – 16,2 tys. zł, dieta za odział w Zjeździe Krajowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - 175 zł; w porównaniu do 2019 r. roku dochody wzrosły o 37,4 tys. zł

samochód: honda civic (2006) o wartości 14 tys. zł i nissan murano (2011) – 45 tys. zł.

kredyty: nie ma

Michał Missan, wiceprezydent

oszczędności: 30 tys. zł (wspólność małżeńska); w porównaniu do 2019 r. wartość oszczędności nie zmieniła się

nieruchomości: 48-metrowe mieszkanie o wart. ok. 200 tys. zł (wspólność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie: dochód z działalności gospodarczej – 9,4 tys. zł (prowadzonej do czasu mianowania na stanowisko wiceprezydenta), dieta radnego – 6,8 tys. zł, umowa - zlecenie -11,1 tys. zł, umowa o pracę - 79,4 tys. zł; w porównaniu do 2019 roku dochody zmniejszyły się o 9,6 tys. zł

samochód: toyota yaris (2016) wartości ok. 35 tys. zł

kredyty: mieszkaniowy – pozostało do spłaty 89,1 tys. zł; pożyczka bankowa – pozostało do spłaty 102,1 tys. zł (oba zobowiązania z żoną)

Rozalia Grynis, skarbnik miasta

oszczędności: ok. 274 tys. zł oraz współposiadaczka rachunku bankowego z bratem ok. 62 tys. zł); w porównaniu do roku 2019 r. oszczędności wzrosły o 65 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. wartości 200 tys. zł, 11-metrowy garaż o wartości 7 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie: z tytułu umowy o pracę - 132,5 tys. zł (brutto); za funkcję w radzie nadzorczej Pętli Żuławskiej – 2,7 tys. zł, zasiłek chorobowy - 1,7 tys. zł, inne źrodla - 1,4 tys. zł; w porównaniu do 2019 r. dochody zmalały o 12 tys. zł.

samochód: opel Astra (2016)

kredyty: nie ma

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 15 tys. zł; porównaniu do 2019 r. dochody z tytułu wynagrodzenia zmalały o 5 tys. zł.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 95,3 m kw. i wartości ok. 300 tys. zł (współwłasność małżeńska), budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 17 m kw. o wartości 8,4 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian.

wynagrodzenie: 126,7 tys. zł (umowa o pracę), 417 zł (zasiłek chorobowy); porównaniu do 2019 r. dochody wzrosły o 4,1 tys. zł.

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska)

kredyty: umowa pożyczki na zakup samochodu. Do spłaty 44,8 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe co roku muszą składać też radni. Nie zostały one jeszcze jednak opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Do tematu wrócimy.